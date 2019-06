Plan Renove de Osasuna en marcha

Osasuna activa el plan renove. El primer paso fue la ampliación de contrato de David García hasta 2021, ahora el club busca renovar a la columna vertebral del equipo que termina contrato el próximo verano de 2020. A jugadores importantes del ascenso como el capitán Oier Sanjurjo, que cuenta con una importante oferta de la liga estadounidense, Roberto Torres o Unai García, Osasuna les ofrece ampliar un año su contrato y firmar hasta 2021.

Por su parte, de los que acaban contrato este 30 de junio, no seguirá ninguno de los 3. Carlos Clerc al que se intentó renovar hace meses ya es conocido que se marcha al Levante mientras que Xisco y Olavide no continuarán porque a estas alturas Osasuna no le ha ofrecido la renovación.

Los que sí han renovado son los futbolistas del Promesas una vez consumado el ascenso a 2ªB, Endika Irigoien firma hasta 2020 con opción a 2 más y Jon Moncayola hasta 2021.