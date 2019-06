Conselleria niega que su situación con los historiales de iDental sea un caos

La Conselleria de Sanidad desmiente, como le acusan los afectados por la estafa de iDental, que la situación de sus historiales sea un caos. Mariví Garrido, que es Directora General de Alta Inspección de Conselleria, explica que ellos son responsables únicamente de la custodia de lo que han recogido e incautado de las clínicas y que se ha hecho con las garantías y siguiendo las pautas que marca la Audiencia Nacional.

Garrido recuerda que cuando entraron en las instalaciones de iDental la situación era caótica con expedientes y clínicas en condiciones pésimas pero es ese caos el que ellos han heredado. Reconoce que hay expedientes por duplicado pero dice que no es responsabilidad suya sino de la empresa. Así, dice que hay expedientes que no aparecieron en las clínicas y por eso ellos no lo tienen aunque lo pida un afectado, pero recuerda que cuando el demandante, con un requerimiento judicial, puede hacerse un informe en los servicios de salud públicos.

Además, hace hincapié en que Conselleria está actuando como marca la ley, que ha sido un proceso lento ya que en la Comunitat había 120.000 expedientes con los que trabajar, pero que este problema se ha dado en el resto de comunidades afectadas por la estafa. Con todo, concluye que ellos trabajan bajo demanda, que han entregado 1.873 expedientes y que un tercio de los que lo demanda luego no lo recogen.