Cartagena ha perdido población en los últimos cinco años

Hay un dato preocupante para la ciudad de Cartagena que ha pasado desapercibido en los últimos años pero que no deja de arrojar luz sobre un fenómeno inesperado: la pérdida poblacional de nuestra ciudad en los últimos 5 años. Sí, amigos: Cartagena pierde población desde 2014 para acá. Concretamente 2508 habitantes menos, de 216.451 hasta los 213.943 actuales: un descenso del 1.15 % de la población. ¿Cuánto de alarmante es este dato? Parece poca pérdida, un goteo decreciente de residentes, pero es doloroso comprobar que eso no les sucede a las ciudades de nuestro entorno. Hemos hecho una comparativa del arco Mediterráneo con una decena de ciudades vecinas con más de 100.000 habitantes, las más cercanas a Cartagena, y todas ellas con la excepción de una, ganan población de forma clara en los mismo cinco últimos años en los que Cartagena pierde habitantes a millares. Algo está pasando.

Veamos. La ciudad de Murcia no para de crecer año tras año y es, además, la que más crece de todo el Mediterráneo: 7.508 habitantes más desde 2014, una subida del 1.70 %. Elche ha ganado 1978 habitantes; Almería 3.500 más; Málaga 4.113; Marbella 2.784; Valencia gana casi 5000 habitantes en este lustro; hasta la Albacete interior crece en 598 personas. Alicante es una excepción, pierde 3.419 personas en el año 2015 pero los ha ido recuperando en el periodo 2016-2018. El caso de Granada, ubicada en la España interior y lejos de nuestro ámbito, es distinto: ha perdido también mucha población en 5 años.

Lo de Cartagena es, por tanto, una anomalía. Estuvimos creciendo sin parar hasta el año 2013 y desde 2014 nos deslizamos por una pendiente cuesta abajo con descensos poblacionales todos los años sin excepción que no son normales. Se nos ha encendido una luz de alarma y creo que sociólogos y economistas tendrán algún tipo de respuesta.

El estancamiento de la industria y la economía de Cartagena podría ser una explicación. Los bajos salarios, los malos empleos de la comarca podrían ser otra causa: ya no vienen tantos trabajadores extranjeros, y nuestros hijos que se marcharon en la crisis no han vuelto. La juventud se larga. La natalidad no repunta. Muchas causas, todas incompletas por sí solas, explicarían el fenómeno. Las ciudades de nuestro entorno aumentan su población en la salida de la crisis. Cartagena, no. Hay una brecha entre las dos ciudades más importantes de la región que no deja de agrandarse: Murcia crece sin parar y Cartagena va para abajo. La pregunta final: ¿a nadie más le preocupa esto?