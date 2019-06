El PSOE califica el presupuesto de la Junta de "engaño"

"Estamos ante un presupuesto que abandona el desarrollo del Estado de Bienestar, que socava las bases del sistema público de salud, anteción y dependencia y que da paso a la privatización de servicios", así se ha referido el secretario de política institucional del PSOE de Córdoba, Jesús María Ruiz, al proyecto de Ley de presupuestos 2019 de la Junta de Andalucía.

Asegura que "no tienen nada de social y son un engaño", además de recriminar al ejecutivo andaluz que eluda profundizar en el presupuesto ante las preguntas formuladas en el parlamento.

En Sanidad, el presupuesto contempla 10.409.796.821 € para toda Andalucía, es decir, una partida de 758 millones de euros más respecto a 2018.Específicamente en Córdoba, el documento presupuestario promete 635.000 euros para el Hospital de Lucena, 6,5 millones de euros para el Centro de Alta Resolución de Palma del Río o fondos para la puesta en marcha del Centro de Salud de Avenida de América o la reforma de la UCI Pediátrica del Reina Sofia . Por su parte, el PSOE critica que a PP y Ciudadanos "no les interese construir nuevos centros y reduzca un 48% las inversiones en nuevas obras a través de fondos FEDER".

Resumen por políticas de gasto del proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía / Junta de Andalucía

Además, el PSOE reivindica que la ejecución presupuestaria en materia de sanidad quede "supeditada" ahora a la Consejería de Hacienda, ha explicado Ruiz refiriéndose a los artículos 8, 9 y 10 del proyecto de Ley.

La partida general que sí se reduce es la de Empleo y Trabajo Autónomo. Y es destacable el aumento en casi 5.000 millones presupuestados para administración y dirección de la Junta de Andalucía. No obstante, la anterior administración había superado en gasto lo presupuestado en 2018.

Sobre dos proyectos paralizados durante mucho tiempo en la ciudad como son la Autovía del Olivar y la Ronda Norte, el gobierno andaluz habla de "reformular el proyecto" para continuar con la obra. Por su parte, PSOE cordobés afirma que los populares no son claros para decir que no van a ejecutar estos proyectos. Y Ruiz asegura que el ejecutivo socialista "no los llevó a cabo por la asfixia del gobierno de Mariano Rajoy".