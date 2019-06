XXXIII Semana Cultural del CPAPM de Jódar

Se van a desarrollar del 3 al 7 de junio, la más amplia programación de actividades, dirigidas a socios/as, usuarios y público en general, para mostrar a toda la población el quehacer diario del Centro de Participación Activa de Personas Mayores de Jódar (CPAPM-Jódar).

La inauguración contaba con la presencia del alcalde en funciones, José Luis Hidalgo, el presidente de la Junta de Gobierno del centro, Manuel Manjón, la directora M ª Carmen Lagunas y la concejala de Igualdad y Bienestar Social, M ª Teresa García, que, por primera vez, tenía lugar en el patio del centro.

El encargado de dar a conocer la programación fue el presidente de la Junta de Gobierno, Manuel Manjón, que además reiteraba que se trata de una programación abierta a toda la población, “…Este es el programa que tenemos, y además, ya sabéis, que está, este centro, abierto a todos y a todas, y a todo el mundo y a todas las opiniones. A todas las formas y maneras, que tenemos los mayores de hacer la vida…”.

La directora, M ª Carmen Lagunas, explicaba que todas las actividades se han organizado en torno al lema ‘Vivir saludablemente’.

Por su parte, el alcalde, José Luis Hidalgo, agradecía la permanente participación en todas las actividades que se desarrollan, a lo largo de todo el año, “… Esto es solo una semana. Hay que daros las gracias por el trabajo que desempeñáis a lo largo de todo el año. Que llena de vida a este Centro de Participación Activa, y no solo a este centro, sino, prácticamente, a todos los eventos que organizamos desde el Ayuntamiento, porque estáis en todo…”.

Hidalgo hacía una mención especial a la representación teatral a cargo del grupo ‘Villaflores’, con agradecimiento expreso a su directora M ª Lourdes Arenas.

También, en su intervención, Hidalgo se refería al proceso de licitación del servicio de bar, las obras de ampliación, comprometidas desde la delegación territorial de la Junta de Andalucía y el proyecto de la Residencia de Mayores, “… El servicio de bar está en proceso de licitación, no depende de vosotros ni de nosotros, esto lo lleva la Junta de Andalucía. Cualquiera que pueda estar interesado, que pida información, porque creo que puede ser interesante para una economía familiar. Una cafetería-bar de estas características… Un compromiso que si vamos a renovar, es necesario una ampliación de este centro. Por la vida que le habéis dado al centro, el centro se ha quedado pequeño. Sabéis que hay un compromiso, adquirido por el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, de ampliación, a través de unos fondos FEDER. Que técnicos estuvieron visitando el centro, pero vinieron las elecciones y quedó todo paralizado. El hecho de que haya un cambio de gobierno no tiene que afectarnos, absolutamente, en nada. A partir del día 15, cuando tomemos posesión, el nuevo gobierno municipal, estoy pidiendo cita, con los nuevos responsables políticos, para recordarles ese compromiso… Otra cuestión (Residencia de Mayores), estuvimos hablando, os agradezco vuestro consejo, en su momento. Creo que fue un consejo sabio, que estoy siguiendo, que el punto de ubicación fuese en antiguo centro de Formación Profesional. Es mucho más próximo… El día 2 de abril aprobamos el presupuesto municipal, para este año 2.019, con el dinero necesario para la expropiación de esos terrenos, para 4.350 m2, ese dinero es 43.500 euros, y así podemos continuar con el expediente de expropiación. También es cierto, que era un compromiso ya adquirido por el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, ha habido cambios, pero os vuelvo a decir, un cambio no quiere decir que no se cumplan los compromisos… De hecho, tenemos buenas noticias, estuvo la vice-consejera de Salud (Lina García), y volvió a ratificar que si Jódar necesita esa Residencia, la tendrá. Y nosotros tenemos papeles que acreditan que necesitamos esa Residencia, porque hay vecinos y vecinas que están en otros puntos de la provincia, porque aquí no pueden ser atendidos. Y no solo eso, estamos en una comarca rural, rodeados de municipios más pequeños que están envejeciendo rápidamente, que esa Residencia va a ser aún más necesaria y que, nosotros, somos centro, cabeza y puerta de comarca…”.

Programación

Lunes, 3 de junio.-

A las 10 de la mañana: Inauguración, exposición de los trabajos realizados en los diferentes talleres y demostración de las alumnas del ‘Taller de Baile’.

6 de la tarde: Charla, ‘Envejecimiento con éxito’, a cargo de M.ª Dolores Hidalgo Lorente, monitora del Taller de Recuperación de Memoria.

Coreografía a cargo de las integrantes del ‘Taller de Gimnasia y Pilates’, a cargo de M.ª Dolores Ruiz Hidalgo, monitora de los talleres Gimnasia de Mantenimiento y Pilates.

Martes, 4 de junio.-

10:30 de la mañana: Taller de ‘Alimentación saludable para personas mayores’, a cargo de Rocío Rus Cano, Nutricionista.

12:00 del mediodía: Concurso de ‘Comidas Saludables’.

6:00 de la tarde: Homenaje a ‘Socio/a de Relevancia en el Centro’.

Miércoles, 5 de junio.-

10:00 de la mañana: Charla ‘Buen uso de los Medicamentos’, a cargo de Antonia Godoy. Enfermera de Enlace del Centro de Salud Ricardo Fernández Valadés y José Andrés Godoy Cano, enfermero del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda.

6:00 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura: Representación teatral, a cargo del grupo de ‘Villaflores’, que representarán la obra: ‘Se vende una Mula’.

Jueves, 6 de junio.- Visita cultural a Cazorla, es necesaria inscripción previa, en el Centro.

Viernes, 7 de junio.-

A las 2 de la tarde: Degustación de una Paella, elaborada por la Asociación de Mujeres del Folclore Andaluz.

A las 5:00 de la tarde: Acto de Clausura, con actuación de la Rondalla del Centro “Juan Antonio Serrano”.