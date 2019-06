Messow: "Ha sido imposible organizar un plan de viaje a Melilla para los aficionados"

El Atlético Baleares quiere dejar atrás la eliminatoria contra el Racing de Santander y ya piensa en la próxima eliminatoria contra el Melilla.

Los blanquiazules siguen confiados en sus posibilidades de ascender a segunda división porque no han perdido en todo el 2019. EL director deportivo, Patrick Messow, es positivo con respecto a las posibilidades del equipo de ascender: "Sabemos que hay campeones que cayeron y acabaron subiendo como el Albacete y Barça B hace dos temporadas, toca levantarse y pensar en Melilla y estoy convencido en que el equipo está confiado y tiene suficiente gasolina".

Su rival ha terminado tercero en el Grupo IV de Segunda B, el alemán, conoce los detalles de su contrincante: "Melilla es un buen equipo, lo hemos seguido y visto durante la temporada, conocemos jugadores, que incluso hemos valorado, así que no nos van a sorprender en ese aspecto. Estamos preparados. El desplazamiento no va a ser fácil, es verdad, pero eso no nos debe afectar para nada".

El director deportivo ha lamentado las dificultades para cerrar un plan de viaje para los aficionados: "Hemos intentado todo lo posible para que nuestra afición nos acompañe a Melilla pero va ser imposible, nos duele, pero no hay manera de organizar nada y les esperamos en Son Malferit".