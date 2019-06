"Son lesbianas como podían haber sido rubias, es solo una circunstancia de su vida"

"Son lesbianas como podían haber sido rubias, es una circunstancia más de su vida y nada más”, dice Tamara Carrascosa sobre las protagonistas de sus libros. Las novelas y otras de teatro de la escritora fuenlabreña apuestan por normalizar y visibilizar a las parejas lesbianas y por eso las convierte en protagonistas de sus historias, aunque la temática no sea el amor lésbico. “En todas mis creaciones siempre hay algún personaje lésbico, igual que nos encontramos personajes heteros, ¿por qué no va a haber lésbicos? Las historias se centran en otra cosa, puede ser una distopía, un tema policíaco…, pero la pareja que se enfrenta a todo lo que surja son dos mujeres”

Y es que Carrascosa ya está cansada de dramas, historias en las que “había lesbianas que siempre acaban mal: se cargaban a todas, se suicidaban, las metían en sitios que las hacían horrores, no son historias con las que yo me identifico”.

En una semana ha estrenado su obra de teatro ‘Yo siempre gano’ y su última novela, ‘Nubes con aire de invierno’, presentada el pasado fin de semana en la Feria del Libro de Fuenlabrada. Los nervios no la han dejado parar estos días, aunque quizá la han podido más en el estreno, porque como reconoce “además de escribir, yo dirijo y actúo”.

En la obra teatral, Carrascosa, se plantea una pregunta inquietante, ¿nunca se termina de salir del armario? Ella dice que no, porque “al final entra gente nueva en tu vida y a cada uno tienes que volver a contarle”. La obra habla de eso, pero en tono cómico. “He querido reírme de nosotras mismas y lo he planteado como una apuesta, con situaciones de humor”, aunque con mucha reflexión y reivindicación.

Pero, si le preguntas qué tienen en común sus obras, Carrascosa, sorprende diciendo que el nexo de unión es la muerte. “Me he dado cuenta de que está presente en todas”. Por eso, a modo de catarsis, ‘Nubes con aire de invierno’ habla sobre cómo enfrentarse a ella. Hasta tal punto es importante este libro que reconoce “me ha hecho cambiar la forma de enfrentarme a ella (la muerte) y conseguí entender el verdadero significado de Carpe Diem. Estoy en el día, disfruto del día y mañana ya se verá”.

Autora prolija, no deja de explorar otros géneros y ahora acaba de apostar por el cuento. Su protagonista, no podía ser de otra manera, una mujer. ‘La capitana Morgan y sus piratas’ quiere poner a las chicas en el centro, en la toma de decisiones y que no se encuentre con los problemas típicos por ser mujer. Lo último de lo último, lleva solo cuatro capítulos, una novela romántica.”Se la debo a mi mujer, aunque ella me dice que no le debo nada”.

Tamara Carrascosa ya ha escrito otras novelas con diferentes temáticas como ‘Falsas apariencias’, ‘Rumbo a lo desconocido’, ‘El caso Balmaseda’ o ‘Catarsis’.