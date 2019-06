Darkwood, terror independiente desde las alturas

La distribución digital sigue contribuyendo a la era dorada de los juegos independientes, y Darkwood es un nuevo ejemplo. Los amantes de los juegos de terror psicológicos, en los que nos da más miedo aquello que no vemos que lo que realmente tenemos delante, pueden prepararse para un nuevo desafío de estilo retro. Un desafío materializado por apenas tres personas de los estudios Acid Wizard en Polonia.

El primer mensaje que vemos tras empezar Darkwood es el siguiente: “Estás jugando un juego desafiante e implacable. Nadie te va a llevar de la mano. Respeta el bosque. Ten paciencia. Concéntrate”. Es una buena declaración de intenciones, mientras asistimos a una serie de imágenes oscuras y desconcertantes. Lo primero que llama la atención de Darkwood es superspectiva cenital (desde arriba) con la que apenas vemos la cabeza de nuestro personaje y un pequeño haz de iluminación delante de él. A nuestro alrededor reina la oscuridad, y los efectos de sonido nos ponen los pelos de punta. Nuestro único objetivo es escapar de un bosque aparentemente maldito.

La oscuridad es protagonista en Darkwood / Acid Wizard

El estilo de juego y mecánicas de Darkwood están a medio camino entre el survival horror y las aventuras gráficas, con cantidad de objetos que recoger, utilizar y también fabricar. Podemos colocarlos en nuestro inventario normal o accesos rápidos, en este último caso muy útil para las armas y herramientas como palas o maderos. La gestión del espacio y la utilización del objeto correcto para cada acción son la clave para avanzar, y en muchas ocasiones no tendremos más pista que el propio entorno, como en las aventuras gráficas de antaño.

Y mucho cuidado con salir de nuestra cabaña por la noche para buscar recursos varios: criaturas de pesadilla podrían salir a nuestro encuentro. O no. Esa es la gracia de la sugestiva atmósfera del juego. Además también hay que asegurarse de que las puertas y ventanas estén bien aseguradas, por si acaso. Sus creadores han confesado que juegan con los sonidos, la iluminación y formas naturales pero tétricas para asustarnos. Además buscan desconcertarnos con decisiones morales y la urgencia de la supervivencia.

Buscando entre las ruinas para gestionar inventario / Acid Wizard

No tenemos que perder de vista que se trata de un juego independiente con una producción limitada. Su aspecto pixelado recuerda a la época de los 16 bits, aunque se ha trabajado de forma redonda la iluminación y su correspondiente oscuridad. Transmite sensaciones de tensión muy por encima de lo que transmiten sus gráficos apoyándose magistralmente en los efectos de sonido. Es cierto que en televisores de gran tamaño su aspecto retro chirría un poco al principio (hasta los textos se pixelan a propósito) pero es ideal por ejemplo para el formato portátil de Nintendo Switch.

Más actualidad





El próximo juego del creador de la saga Metal Gear, Hido Kojima, ya tiene fecha de estreno. Death Stranding llegará de forma exclusiva temporalmente a PS4 el próximo 8 de noviembre. La nueva obra del genio japonés se ha dejado ver en un nuevo tráiler de más de 8 minutos de duración, y en él hemos podido ver de nuevo a su protagonista Norman Reedus (Daryl, en The Walking Dead). Sobre su extraña historia y ambientación, ya sabemos que tendrá lugar en un futuro distópico en EEUU con el país desolado, una organización que borra del mapa las ciudades y unos extraños espectros que acechan a nuestro personaje mientras trata de acabar un misterioso trabajo de ‘conexión’ para garantizar la supervivencia de la raza humana.

Y el otro gran anuncio de los últimos días ha sido la confirmación de que el próximo Call of Duty será Modern Warfare. Y no, no es la cuarta parte de la saga, que fue remasterizada hace un par de años. Es un Modern Warfare rehecho desde cero, con el clásico multijugador, campaña para un jugador y un nuevo modo cooperativo. Entre sus principales novedades estará la utilización de un nuevo motor gráfico y el juego cruzado entre PS4, Xbox One y PC. De momento Activision e Infinity Ward (estudio responsable) no han revelado nada que tenga que ver con zombies o modo Battle Royale. El nuevo Modern Warfare saldrá a la venta el 25 de octubre.

El pasado fin de semana se celebraba en Madrid la final de la Champions League entre el Liverpool y el Tottenham, y la SER era emisora oficial. Gracias a Playstation pudimos hablar con el youtuber especializado en la saga FIFA DJMariio, que protagonizaba uno de los eventos previos en la plaza Mayor de la capital. Y DJMariio tiene claro lo que quiere en FIFA20: más estabilidad en las partidas online para no sufrir las tan temidas ralentizaciones.

Esta semana también hemos podido probar PixARK, un híbrido entre el juego de supervivencia con dinosaurios ARK y los cubos infinitos del archifamoso Minecraft. En PixARK también debemos sobrevivir tras despertar en una isla salvaje, recolectar recursos, construir refugios y domesticar criaturas, pero con todas las posibilidades que ofrecen los mundos realizados a partir de bloques. Dispone de modo para un jugador con misiones procedurales (aleatorias) y también contará con modo multijugador para cooperar o competir por los recursos con otros jugadores de todo el mundo.

A finales del mes de junio llegará al mercado Tour de France 2019 para PS4 y Xbox One. Bigben y Cyanide han publicado algunas de sus novedades en la edición de este año: contará con 761 ciclistas en las 21 etapas reales de este Tour del centenario del maillot amarillo, y prometen renovación en la inteligencia artificial del pelotón. Además esta edición 2019 incluirá un modo multijugador online para hasta cuatro jugadores, un modo de clasificaciones para ser seleccionado y representar a tu país en el campeonato del mundo, y debutará entre sus carreras el Tour de Flandes.

El juego que ya está en el mercado para PS4 y sus gafas de realidad virtual Playstation VR es Five Nights at Freddy’s VR: Hep Wanted. Uno de los juegos de terror independientes que ha marcado tendencia en los últimos años llega ahora con niveles adaptados a la realidad virtual y nuevas fases. Volveremos a pasar la noche en esta terrorífica tienda de juguetes siniestros y vigilar muy bien las cámaras de vigilancia, pero esta vez con mayor inmersión que nunca.