"De momento solo nos hemos tomado un café, la negociación no ha empezado"

Escucha aquí a José Antonio Suso, presidente del ABB del PNV y a Cristina González, secretaria general de los socialistas alaveses a los que hemos entrevistado para preguntarles por la marcha de las negociaciones postelectorales en el territorio.

José Antonio Suso y Cristina González aseguran que todavía no se han reunido para negociar después del 26 M una reedición del pacto PNV-PSE y que únicamente se han tomado un café - de hora y media- en el que no entraron a hablar de nada de eso. Dicen que hay tiempo, a pesar de que en apenas 10 días tienen que estar constituidas Juntas Generales y ayuntamientos de la provincia y de que la militancia del PSE tendría que refrendar en votación ese posible acuerdo.

Suso recuerda que el EBB ha decidido explorar la posibilidad de reeditar el pacto con los socialistas y que "explorar significa hablar, sentarse y veremos la disponibilidad"; reconoce -no obstante- que la alianza con los socialistas ha sido positiva para las dos formaciones y que eso facilita repetirla. González incide en la misma idea y apunta que la ciudadanía ha avalado esa alianza y ha reforzado en las urnas la posición de ambos partidos. Cuentan, por cierto, que no han tenido que ningún asunto "peliagudo" al que enfrentarse en los 4 años de legislatura, lo que da medida de las buenas relaciones "igual depende también de los dos (Suso y González), de nuestra forma de ser", matiza Suso.

Los pueblos

¿Qué va a pasar en Zigoitia, Lapuebla de Arganzón, Labastida o Laguardia? ¿Irá el PNV a por las alcaldías a pesar de no haber sido la lista más votada? ¿Y en Kuartango donde están empatados con EH Bildu y el PP tiene la llave (como en Lapuebla de Arganzón) para el nombramiento de alcalde? José Antonio Suso responde que en el caso de Labastida y Laguardia -donde la lista más votada ha sido la del PP- no descarta que el PNV pueda presentar candidato a la investidura y dice que, a pesar de haberse tomado otro café con Iñaki Oyarzába, no han entrado en esa materia. Asegura el presidente del ABB que el partido no interferirá en las negociaciones en los pueblos y que serán las ejecutivas locales quienes tomen las decisiones que crean oportunas. Con EH Bildu, que podría facilitar al PNV la alcaldía en ambas localidades riojano-alavesas tampoco ha habido contacto, según Suso.

En Zigoitia, por cierto, el voto del concejal del PSE al PNV le daría la alcaldía a los nacionalistas sobre EH Bildu. Cristina González dice que para que eso ocurra primero tiene que darse un pacto global en Euskadi de ambos partidos y que después los jeltzales tendrían que decidir si presentar candidato a la investidura o no.