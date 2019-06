Adriano asume dos delitos fiscales y paga una multa de 369.000 euros para evitar la cárcel

Adriano ya pagó la cuota defraudada en los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, y hoy ante los magistrados de la Audiencia de Barcelona asumió la confesión de dos delitos contra la Hacienda Pública y se comprometió ante el tribunal a pagar una multa de 369.000 euros.

Por el primer delito fiscal se le condena a seis meses de prisión y a 8 meses por el segundo, con un total de 14 meses. La multa corresponde al 50% y al 60% de las cuotas defraudadas.

El presidente del tribunal aseguró que al haber “reparación del daño y confesión” suspende la pena de prisión a petición de la defensa, a lo que no se opuso ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.

El tribunal advirtió a Adriano que la pena se suspende a condición de que el futbolista no cometa delito alguno en los dos próximos años, incluidos, le advirtió el magistrado, los delitos contra la seguridad vial.

“No he cometido ningún delito”

Con todo, a la salida, Adriano aseguró que: “no cometí ningún error, pero he tenido que venir aquí y dar la cara, y ahora, borrón de cuentas, y a seguir. Pero soy sincero y nunca cometí ningún delito, y ahora estoy tranquilo. Yo nunca voy a defraudar y me he quitado un peso de encima.”.

Con la sentencia a Adriano se va cerrando una época de alarma en el fútbol español por el fraude fiscal de los jugadores por la irregular tributación de sus derechos de imagen.

Quedan pendientes juicios contra Samuel Eto´o y Xabi Alonso que de momento no han querido pactar con la Fiscalía y quieren defender su inocencia en los tribunales.