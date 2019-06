"Llevo 32 años sin actuar con 'Los Toreros Muertos' en Bilbao. Me encantaría estar en Aste Nagusia"

Llega con un sombrero y un traje marrón, eso sí, encorbatado y con una gran sonrisa. Pablo Carbonell está de promoción y no esquiva atenciones, fotos y los recuerdos de parte de la redacción de Radio Bilbao que le saluda hasta su entrada en los estudios del programa. Bajo el brazo, 'Pepita', su primera novela de ficción que como él mismo describe "es para pasarlo bien, desconectar y no ser políticamente correctos".

Y la verdad es que leyendo la contraportada nos encontramos con la primera palabra que su editora le ha pedido que cambie: tarado. "Yo le he respondido que no, que por qué voy a cambiarla si no es irrespetuosa, describe una situación en este libro en el que por cierto también se habla de cochinos y tarugos."

En la entrevista que aquí puedes recuperar, Pablo también recuerda sus visitas a Bilbao, "aunque la última actuación aquí con 'Los Toreros Muertos' fue hace 32 años. Pido públicamente al alcalde que nos llame para volver."

'Pepita' narra la historia de un pueblo arrasado por el cierre de una mina y a través de las amplias dehesas donde engorda el cerdo ibérico, un hombre y su hijo crean una fiebre del oro para reflotar el negocio hostelero. ¿Qué puede salir mal?