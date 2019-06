Saveljich: "Si por mí fuera, seguiría en el Almería"

Esteban Saveljich pone la mano en el corazón y reconoce que el Almería es una opción. El central, uno de los futbolistas más importantes del equipo esta temporada, llegó cedido el pasado verano del Levante para cubrir la baja de Joaquín Fernández, que se fue al Valladolid. Desde aquel último día de mercado hasta ahora, el argentino tomó las riendas de la defensa y también del vestuario para tratar de hacer un grupo unido. Ahora finaliza su periodo de cesión y vuelve al conjunto granota, donde le queda un año más de contrato. Preguntado sobre la posibilidad de continuar de rojiblanco, no cierra puertas: "Posibilidades hay de continuar. Por mi parte sí, porque me siento como en casa, pero después hay otros aspectos que no manejo yo y sí los clubes. Hay que ver la disponibilidad de la entidad, que el presidente quiera hacer una inversión... Eso ya es más cosa del Levante, que pone los precios".

Al margen de contratos, sueldos y objetivos, a Saveljich le tira mucho Almería, donde ha vivido una segunda etapa más tranquila a nivel deportivo. Su familia se ha adaptado a la vida en la ciudad y para continuar, al margen de las negociaciones Almería-Levante, tiene que ver un paso al frente en el proyecto deportivo: "Si fuera por mí seguiría en el Almería, ya que me ha respetado en todo lo que he propuesto. Me siento bien, querido, cómodo, tengo ganas de que el club crezca y que el año que viene se siga en esta línea. Lo que pasa es que la última palabra la tengo yo, pero quien decide es el Levante".

Un jugador con alma de capitán y director deportivo. Esteban Saveljich no esquiva ningún tipo de pregunta y ofreció su punto de vista respecto a la planificación deportiva rojiblanca de cara a la próxima temporada. La experiencia de su anterior etapa en el club le sirvió para aprender que el dinero no siempre lo es todo en el fútbol. Cuanto mayor fue el desembolso en materia de fichajes, peor fue la Liga. Por ello, el argentino considera que es fundamental apostar por gente que viene de Segunda B, con ganas de hacerse un hueco en el fútbol profesional: "Fichar jugadores con nombre en la categoría no te asegura pelear por el ascenso, y eso lo vivimos en el Almería. Aquí vinieron jugadores con hambre, con ganas de crecer, que quieren recorrer los campos de Segunda, por lo que esa es mi receta, mezclar veteranía con juventud y tratar de hacer un vestuario con hambre y unido".

Ha sido protagonista como líder de la defensa a lo largo del campeonato. Esteban Saveljich recuerda la labor de los menos habituales en el esquema del entrenador, porque son ellos quienes han puesto su granito de arena para no romper la estabilidad en el equipo: "Es el mejor vestuario en el que he estado, junto con el del Levante cuando ascendimos. En este me siento más partícipe y sobre todo por la importancia que me dieron desde fuera y desde dentro del equipo. Me enorgullece".

Espera una buena entrada en el Mediterráneo para cerrar la Liga. Le sorprende que acudiera más gente en los peores años futbolísticos del equipo: "Queremos terminar bien en casa, brindando una victoria a la gente que venga, y ojalá que sea mucha, porque el Albacete también es un gran rival. El Almería también merece que acuda gente al Estadio y esté con nosotros, y es que no entiendo por qué cuando nos jugamos la salvación viene mucha gente y cuando mejor estamos no. Puede ser también el último partido de muchos jugadores".