Loeches tendrá un Gobierno tripartito

El Gobierno de Loeches será tripartito. A 10 días para que se celebren las correspondientes sesiones de investidura en los diferentes ayuntamientos y cámaras autonómicas tras las elecciones del pasado 26 de mayo, la candidatura de Juntos por Loeches, que con dos escaños tiene la llave del Ejecutivo, asegura que sería "absurdo" no llegar a un acuerdo con el PSOE e IU-Madrid en Pie, con programas con "tantas" iniciativas en común. "Es una cuestión de voluntades", ha afirmado, este miércoles, en declaraciones a SER Henares, Miguel Ángel Morales, portavoz de la agrupación, que no quiere que se repita una situación como la de 2015, cuando, por falta de acuerdo con los socialistas, terminó haciéndose con la Alcaldía el popular Antonio Notario.

Pero el pacto para hacerse con el Ayuntamiento de Loeches no le va a salir gratis al PSOE, que con cuatro concejales no podrá gobernar en solitario. "No podemos estar fuera del gobierno y dejar solamente al Partido Socialista", argumenta Morales, que no se plantea otro escenario en el que Juntos por Loeches e IU-Madrid en Pie no tengan capacidad de decisión en el Ejecutivo. Este es, precisamente, uno de los puntos que las tres candidaturas negociaron el pasado lunes, en una reunión que sirvió para marcar las líneas y la estructura del próximo equipo de Gobierno.

"Es muy factible que encontremos puntos de conexión entre todos los programas porque coincidimos, casi, en un 80% o 90%", señalaba antes de la cita a tres bandas el candidato del PSOE a la Alcaldía, Fernando Díaz. Para Juntos Por Loeches, la lucha contra la construcción de la planta de tratamiento de residuos proyectada en el término municipal, el bachillerato para el futuro instituto y el incremento de la participación ciudadana en la toma de decisiones del Ayuntamiento son algunas de las cuestiones irrenunciables en un futuro acuerdo.

El resultado de las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo dejó en Loeches un Consistorio más fragmentado que el de la pasada legislatura. Hasta seis candidaturas han obtenido representación, frente a las cuatro de 2015. Ciudadanos y VOX entran en la corporación municipal con un escaño cada uno, los mismos que el conseguido por IU-Madrid en Pie. Juntos por Loeches fue la segunda fuerza más votada y consiguió dos ediles, frente a los cuatro del PP y del PSOE. La formación conservadora tan solo aventajó en 43 votos a los socialistas.