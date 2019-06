Roberto Olabe pasa revista

Roberto Olabe completa su análisis de la actualidad de la Real Sociedad con un encuentro informativo con los medios audiovisuales en la primera planta del edificio principal de Zubieta. Este es un resumen de los más destacado su intervención.

-Valoración. "Temporada inestable, irregular, que me deja insatisfecho. Tenemos más por hacer. No hemos llegado a donde queríamos llegar. El medio por el que hemos caminado ha sido inestable".

-Con qué se queda de su trabajo. "Por mejorar todo. El año pasado había dos ámbitos, uno el entrenador y el otro era aportar gente para mejorar todos los ámbitos de rendimiento. Así intentábamos acercar más si cabe Gorabide y Gainditu. Hoy con lo que se seguramente haría cosas diferentes, pero la génesis es esa búsqueda de introducirnos más en el modelo".

-Autocrítica. "Insatisfecho sobre mi trabajo, porque el impacto de mi propia expectativa está por debajo de lo que esperaba".

-Cambio del entrenador. "Es la búsqueda de lo que queríamos. Y pensábamos que Asier Garitano era lo mejor para la plantilla en ese momento. Pero estaban lejos de la reconstrucción de los afectos que buscábamos con una nueva casa como teníamos. Y había que hacer una profunda reflexión. Y la solución posiblemente la teníamos en casa. Y no tenemos ninguna duda ahora. Una de las cosas que me preocupa es que estamos construyendo un nuevo campo de fútbol y nuestra respuesta ante nuestra gente está siendo irregular, aunque ha hecho cosas bien el equipo. Si yo siempre digo que quiero un entrenador para toda la vida y lo cambio a los meses es que algo ha funcionado, eso está claro".

-Cantera. “Me ha gustado mucho la tranquilidad y naturalidad de todo el club de asumir de que había que tener una plantilla corta porque por abajo venía mucha gente con proyección para subir al primer equipo. Y lejos de generar vértigo, se ha generado naturalidad. Me ha gustado mucho. No nos quedamos ahí, ahora la consolidación”.

-Fichajes. "Todo el que viene de fuera tiene que aportar algo diferente que no hay en el equipo. Estamos en un momento de proceso, paciencia y perseverancia. Estamos en un momento de consolidar a generaciones que deben llevar al club a momentos muy positivos. Y para eso debemos ser más regulares. Nos tenemos que acostumbrar seamos lo mismo”.

-Isak. "Es un jugador que estamos siguiendo, como otros tantos, que nos gusta. Porque queremos que Imanol tenga diferentes recursos. Es un chico joven que tiene velocidad, desmarque y que interpreta bien los espacios".

-Olsen. "Otro jugador que seguimos, con mucho talento. Pero se busca algo concreto. Pero tenemos dificultades, no os voy a mentir. Pero si creo que está bien vista, y está bien reconocido, condiciona mucho si juegas en Europa o no".

-Remiro. "Es un jugador que nos gusta. Vamos a ver lo que ocurre el 1 de julio, porque estamos en temporada hasta el 30 de junio".

-Problema con Rulli y Moyá. "Si llegase Remiro, no estaríamos teniendo dudas en la portería. Lo que me gusta es tener a los mejores. No tengo duda. Vamos a esperar a que se de esa circunstancia".

-Salida de Rulli. "No hemos recibido ninguna oferta por Rulli. Hacedme claso. Pero sí te digo que Rulli posiblemente ha pasado un ciclo en el club, y ahora mismo no se el ciclo hacia donde lo va a llevar".

-Januzaj. “El compromiso debe ser de todos. Y para nosotros es un jugador que admiramos, que le estamos diciendo que tiene que dar un paso adelante. Me gustaría que se quedara. El jugador tiene contrato. No hay ninguna oferta por Januzaj".

-Qué ha pedido Imanol Alguacil. “Viendo el juego del equipo, damos muchos pases pero nos ha costado encontrar en el último cuarto el pase más agudo y la situación más profunda, y ahí necesitamos algo más que nos ayude. Imanol nos pide desde febrero-marzo es eso, y es lo que tenemos también claro en el club. Alguien que nos ayude en ese último tercio del campo, y que nos ayude a explorar el espacio".

-Cómo se hacen los fichajes. "La Real es un club con una línea de sucesión clara. Y vemos desde abajo lo que viene para ver lo que tenemos en casa y se mira fuera. Y eso lo entendemos todos bastante bien, porque ese es el proceso. Lo más complicado es encontrar al jugador. Y escuchamos mucho".

-Número de llegadas. “No hay número ideal de fichajes, te diría lo que queremos para mejorar la plantilla, que es apretar arriba siempre”.

-Temor al mercado. “Miedo, sí, más por la sensación de que los veranos son largos. Nosotros estamos tranquilos porque tenemos comunicación con ellos, pero sabiendo que pueden pasar cosas, no es lo que tú quieras o creas”.

-Xabi Alonso. "Llega un momento en el que tiene una llamada de ciclo vital, quiere volver a casa desde hace tiempo. Hablamos con Xabi, y para la Real tener a Imanol y a Xabi es extraordinario, porque es gente que nos representa. Será el entrenador del Sanse en ese comienzo de ciclo. Creemos que alguien ha vivido el Sanse, la promoción, la dificultad de la cesión y que además ha tenido maestro como Debueix, Guardiola, Mourinho, Benítez, Ancelotti..."

-Sebastian Parrilla viene a la Real. "Xabi pidió incorporar a una persona de su confianza en el Madrid y entendíamos que va a necesitar la ayudar de Oier y Jon. La ayuda de nuevo de Autor Zulaika con una línea de trabajo en la que cada entrenador tenga su lugar con una estructura definida".

-Luis Llopis. "Tiene contrato, está el que quiere estar. Estará con nosotros porque está encantado con la unidad de porteros. Cuento con que Luis va a estar aquí mucho tiempo, no sólo el año de contrato".

-Objetivo. "Europa. Pero no me gusta hablar de eso, porque eso genera expectativas que parece que es un fracaso. El propósito y la aspiración es Europa, me gusta hablar más de eso. Y mi objetivo Real es que Anoeta vibre con su equipo".