Los partidos insularistas progresistas piden acuerdos "razonables y coherentes"

Los partidos insularistas progresistas de la Comunidad Autónoma, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera, reclaman acuerdos "razonables y coherentes" para garantizar gobiernos progresistas. Así lo han destacado en un comunicado conjunto tras la reunión de este viernes en Palma en el que han apostado por hacer causa común. Destacan que su opción es "necesaria" para una mayoría de izquierdas y que esto debe "visualizarse" en el Govern pero también en el resto de instituciones del archipiélago.

Aseguran que se está constatando algunas incoherencias en las negociaciones. Ponen de ejemplo que el PSOE considera lógica la presidencia por cuatro años en el Consell de Menorca, aunque ha sido la segunda fuerza en número de votos y necesita el apoyo de otro grupo. En cambio en otras instituciones, el caso de Formentera, discute la presidencia a la fuerza más votada, que recordemos fue Gent per Formentera.

También recalcan que los tres partidos disponen de siete diputados en el Parlament que pueden dar "estabilidad" a un Govern progresista. Por todo ello dejan claro que la opción insularista es necesaria para una mayoría de izquierdas. Se ha constituido un Comité de Enlace formado por los coordinadores o secretarios generales de cada partido para intercambiar información relacionada con las negociaciones. Asimismo, se ha invitado a Ara Eivissa a sumarse al comité.