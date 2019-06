"Se han reducido los incidentes en las villavesas"

El presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Aritz Ayesa, afirma que las medidas de seguridad implantadas en las villavesas han contribuido a reducir las situaciones de tensión que sufrían los chóferes. Cita Ayesa la implantación de cámaras, los cambios en la ordenanza y la colocación de mamparas en los autobuses. La MCP emprende ahora una campaña para propagar mensajes que tratan de "seguir mejorando la calidad del viaje para las personas que suben a una villavesa".

La campaña consta de diez mensajes que se van a difundir antes de Sanfermines y en septiembre. Más allá de las agresiones a conductores, los mensajes se centran en cuestiones de urbanidad como mantener el orden en la parada del bus, no comer en el interior de los vehículos o sentarse correctamente. Y sobre la seguridad, recuerda a los viajeros que una vez iniciada la marcha, el chofer no puede volver a parar y abrir las puertas. Ayesa, no obstante, admite que "en 39 millones de viajes realizados al año siempre pasan cosas, aunque la inmensa mayoría de las personas se comportan de manera cívica".