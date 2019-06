Manuel Diosleguarde se quedó sin premio por la cicatería del presidente

Solo la cicatería del palco presidencial, ocupado este jueves en horario nocturno por Gabriel Fernández Rey en la novillada de abono celebrada en La Maestranza, ha dejado sin el premio de una oreja en el que cerró plaza al salmantino Manuel Diosleguarde, quien, eso sí, dio una vuelta al ruedo en cada uno de sus oponentes, mientras que sus compañeros de cartel -debutantes en Sevilla como él- Javier Orozco y Fernando Navarro se fueron de vacío.

FICHA DEL FESTEJO Plaza de toros del Real Maestranza. Jueves, 6 de junio de 2019. Decimoséptimo festejo de abono, tercera novillada con picadores. Festejo nocturno. Se lidiaron: Novillos de Dolores Rufino, el primero como sobrero, correctos de presentación -más basto el tercero- y de escaso juego en conjunto. Muy complicado el primero bis, deslucido el segundo y un marmolillo el cuarto. El resto tuvieron más movilidad pero escasa entrega. Javier Orozco, de carmesí y oro: leves palmas y silencio. Fernando Navarro, de blanco y oro: silencio tras aviso y silencio. Manuel Diosleguarde, de grana y oro: vuelta al ruedo y vuelta al ruedo tras aviso. Cuadrillas: Morenito de Ronda saludó tras banderillear al cuarto.

Incidencias: La plaza registró un tercio de entrada -al final del festejo, menos de un cuarto- en noche fresca. Manuel Diosleguarde fue atendido en la enfermería de "contusión en mandíbula derecha, de pronóstico leve", que no le impidió continuar la lidia.

Diosleguarde recibió al tercero de la tarde con una larga de rodillas en el tercio para seguir enfibrado a la verónica. Tras brindar al público, pronto y en la mano citó desde los medios, aunque el animal se aburrió enseguida. Mantuvo cierta movilidad que el novillero aprovechó no sin algunos contratiempos: un desarme, un tremendo volteretón, por fortuna sin graves consecuencias, y un pisotón cuando se quedó descalzo después de la referida voltereta. Estocada casi entera desprendida para dar el primer rodeo al anillo tras petición insuficiente. Sí lo fue y de sobra en el sexto, aunque ya quedáramos en la plaza los jartibles por aquello de la hora -era casi medianoche- y el fresquito, pero ciertamente Diosleguarde hizo méritos para cortar el trofeo. El novillo mostró cierto celito en el caballo y llegó a la muleta también con movilidad, llevándolo muy toreado en los doblones iniciales. Humilló lo justo el de Dolores Rufino, pero la labor del novillero tuvo la virtud de no dejarse enganchar nunca la muleta. Dos circulares por la espalda y varios ayudados por bajo precedieron a la estocada que, incomprensiblemente, no tuvo el premio de la oreja.

Javier Orozco mostró cierto gusto en el recibo a la verónica tanto al novillo que se partió la mano a las primeras de cambio como al complicado sobrero que salió en su lugar. En las otras suertes capoteras que intentó, por ejemplo en el quite por chicuelinas, tiene mucho que mejorar. Lo intentó ante el deslucido sobrero, llevándose incluso un susto sin mayores consecuencias. El cuarto fue un auténtico marmolillo ante el que quedó inédito.

El primer novillo de Fernando Navarro derribó al caballo de picar en el segundo encuentro y después embistió en la muleta con la cara por las nubes y con medias arrancadas. El otro manseó de caballo a caballo, pero llegó al último tercio con movilidad aunque nula entrega. Lo aprovechó Navarro por el pitón derecho con poco calado por ser escaso el asentamiento.