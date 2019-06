Manuel Toharia: "Hay que aprender a amar los océanos para defenderlos"

Manuel Toharia, asesor científico del Oceanogràfic de Valencia, ha visitado el programa Hoy por Hoy Locos por Valencia en la víspera del Día Mundial de los Océanos. El prestigioso divulgador científico ha aplaudido el manifiesto que ha hecho esta misma semana el el jurado de los Premios Jaume I, incluyendo los 19 Premios Nobel presentes en Valencia, con su defensa del medio ambiente y, muy especialmente, de su contundente denuncia de la situación de los océanos.

Para Toharia, "los más grandes acuarios del mundo, entre los que se encuentra el Oceanogràfic, están aunando fuerzas para educar en la cultura medioambiental de los océanos. Nosotros somos una ventana a los fondos marinos, nuestra misión es que los visitantes del Oceanogràfic se enamoren de los mares. Y, fruto de ese enamoramiento, que aprendan a defenderlos."

Manuel Toharia nos ha explicado el lento proceso de degradación de los plásticos. Y, aunque las fotos de grandes aglomeraciones de bolsas de plástico en los mares son muy llamativas, "peor es lo que viene después, con los plásticos convertidos en nanopartículas que no vemos pero están ahí, los peces las consumen y nosotros, a través de los peces, también. No sabemos qué consecuencias tendrá esto a largo plazo, pero buenas no van a ser".

Por otro lado, el profesor Toharia nos recuerda la necesidad del uso y consumo responsable del agua: "Solo una octava parte de la humanidad tiene el privilegio de abrir un grifo y que salga agua potable. ¿Es normal que cuando hay tanta carencia de agua potable en muchos países nosotros la utilicemos para llenar las cisternas de los WC?