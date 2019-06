Sara Hernández: "El PSOE está preparado para gobernar en solitario"

La alcaldesa en funciones y candidata del PSOE a revalidar el cargo ha destacado los buenos datos obtenidos por su formación en las elecciones municipales, con once ediles frente a los ocho conseguidos en 2015. Después de que Podemos anunciara que no apoyará la investidura de Sara Hernández, y a falta del posicionamiento de Más Madrid Compromiso por Getafe, la candidata socialista ha indicado que “el PSOE está absolutamente preparado para gobernar en solitario” Getafe “con el ánimo de llegar al máximo número de acuerdos”.

Hernández no ha cerrado la puerta a acuerdos de Gobierno “porque la vida te da sorpresas”, pero cree que “lo más responsable” y lo que les “apetece” es el gobierno en solitario, con la entrada de sus once ediles en el Ejecutivo local. La candidata socialista ha asegurado que la relación con Podemos no es mala, “está por explorar” con el estreno de Alba Leo.

Sobre los bloqueos de la oposición la pasada legislatura en temas importantes como los presupuestos, Sara Hernández se ha mostrado optimista porque “no consiguieron asfixiarnos”, y ha añadido que “todos hemos aprendido de nuestros errores”.