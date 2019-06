El Toledo de la 19-20 parte con ventaja

El colofón a la temporada 2018-2019 lo puso un año más la Asociación Cultural Football Toledo 1928 con su cena de entrega del Premio Sector 12 al mejor jugador del Toledo: Iván Bueno. Un año más la plana mayor del CD Toledo acompañó a la peña que celebraba esta vez el décimo aniversario de su condecoración.

Uno de los presentes fue el recién renovado entrenador del Toledo Manu Calleja. A última hora de este jueves el Toledo hacía oficial su anunciada renovación junto a la del resto del cuerpo técnico. Calleja ha pasado al club una lista de jugadores para renovar, anuncia que ahora se irán dando las bajas (la primera confirmada las de Dani Santigosa y William Mejía) y cuenta ya con Rubén Moreno (con contrato), Álvaro Antón y Álex Pérez (renovación automática). El técnico cántabro también dijo que quiere que siga una "mayoría" de la plantilla actual, que priorizará en fichajes de jugadores que hayan trabajado con él (ya hay ofrecimientos) y así "crear un grupo homogéneo" y que no dejará de mirar ni al filial ni al juvenil.

Germán y Obed vuelven a Monterrey y con Tirso Trueba se decidirá una vez sea operado de su lesión.

También compartió mesa y mantel con los peñistas el presidente del club Juan Juárez y el inversor Jorge Berlanga que se abrió a mostrar las intenciones de su proyecto: el Juvenil de División de Honor se hará con jugadores de la zona, el grupo de jugadores que cumple la edad engrosará el filial y seguirán viniendo jugadores mexicanos: "Si cada 5 años sale un caso como Charly Rodríguez este club tendrá una vía interesante de recursos".

El empresario mexicano desveló lo que ha supuesto para el club la operación del centrocampista internacional que debutó a las órdenes de Onésimo. Y es que el Toledo tiene porcentajes por el jugador y esta año ya ha ingresado una cuantiosa suma (150.000 dólares). Escucha aquí sus explicaciones.

También habló de una situación bajo control al referirse a la deuda con Hacienda y lo pendiente con la Seguridad Social y defendió esta forma de gestión ya que la "tradicional" limitaría mucho el potencial del Toledo.

Tanto Berlanga como Juárez y Calleja, con diferentes palabras y argumentos, hablaron de ascenso y de ser campeones de grupo como próximo objetivo.

Ivan Bueno: "Ha sido el mejor año de mi vida"

El ganador del trofeo al mejor jugador es uno de esos jugadores que figuran en la lista de Calleja para renovar. En su caso el club deberá mejorar sus condiciones ya que, de los verdes, es una de las piezas más codiciadas del mercado: "No he conocido tanta buena gente nunca, la afición, el campo, los compañeros que he tenido... sería una pena no seguir" dijo el madrileño.