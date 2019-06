“Nuestro objetivo será acabar como campeones”. Esta frase del presidente del Xerez Deportivo, Rafael Coca, puede servir para ir caldeando el ambiente ante la inminente campaña de socios para la temporada 2019-20, en la que el club se marca como objetivo dar un salto cuantitativo más en su ya de por sí numerosa masa social. Pero ojito porque somos esclavos de nuestras palabras y el presidente Coca ha acabado cediendo a la presión de un sector de la afición que exigía un mensaje ambicioso por parte del club. Y a mí no es que me parezca mal, pero apuesto a que a más de uno le va a faltar tiempo para refregarle la frasecita si, por un poner, en la séptima jornada el equipo pierde en Coria y se coloca octavo a cinco puntos del primero.

La experiencia me dice que lo más práctico y lo más efectivo en el fútbol es marcarse metas a corto plazo. Así casi siempre nos fue bien. Todavía recuerdo a Esteban Vigo aferrarse a los famosos 50 puntos que aseguraban la permanencia en la temporada en la que el Xerez CD hizo historia ascendiendo a Primera división. Otra cosa es que la junta directiva de Rafael Coca, consciente de que la próxima campaña la competencia va a ser más feroz aún en el grupo X por meterse entre los cuatro primeros, vaya a destinar a la secretaría técnica y al cuerpo técnico los recursos necesarios para garantizar, dentro de lo que cabe, la consecución del objetivo marcado.

Lo que no tendría mucha lógica sería elevar el listón de la exigencia manteniendo la misma partida económica para la primera plantilla, que ya el pasado año dispuso de apenas 16 jugadores de campo para afrontar un campeonato de 42 jornadas que resultó eterno. Jerez y el Xerez Deportivo son una plaza apetecible para cualquier futbolista importante de la categoría, pero el objetivo de éstos a estas alturas es encontrar acomodo en un Segunda B. En caso de que no, acabar jugando en un equipo con esta afición, este estadio, esta ciudad y donde se cobra escrupulosa y puntualmente será sin duda la mejor opción.

Toca remangarse con la planificación. En la directiva, buscando los recursos necesarios para que el cuerpo técnico no se vea obligado a ir a la guerra con tirachinas. La junta de Rafael Coca tiene personas con muy buena voluntad y mejores intenciones, pero no son gente de fútbol propiamente dicha. Salvado esto, que no será fácil porque hay mucho que hacer en la gestión comercial del club, mi tranquilidad es que en la confección de la plantilla están interviniendo dos perfiles distintos pero complementarios a la vez. Por un lado, la pasión, el celo, la dedicación y la entrega de Edu Villegas. Por otro, la experiencia, la visión, los contactos, el conocimiento del mercado y la capacidad de negociación de un viejo zorro en estas categorías como Andrés García Tébar. Los dos, que son inteligentes y generosos, sabrán darse, nutrirse y complementarse en favor de todos.

Con todo esto me provocará a estas alturas de la película menos vértigo la palabra CAMPEONES.