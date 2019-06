PSIB, Més y Podem retoman este lunes la mesa de diálogo para seguir concretando el pacto de gobernabilidad

Tras el paréntesis del fin de semana, en que han continuado los contactos para perfilar los acuerdos de gobierno en Balears, este lunes se retoma la mesa formal de diálogo. Hay convocado un nuevo encuentro a mediodía, con la perspectiva de concretar las líneas programáticas del pacto.

Una vez cerrada esta fase, tocará hablar de la estructura del Govern, de cómo será finalmente ese organigrama y de quiénes formarán parte de él. El viernes culminó con Més per Mallorca meditando su papel en este futuro Ejecutivo, así que veremos cuál será al fin su implicación, que no está clara, a tenor de lo que decía este sábado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras reunirse con los líderes autonómicos de su partido. Recordamos que Iglesias aseguró que Podem será "clave" en el Govern, en el que estará "al menos" con el PSIB-PSOE, dando a entender esa posibilidad, la de que Més per Mallorca no entre finalmente a formar parte del Ejecutivo balear.

Se aleja la posibilidad de un Govern socialista en minoría, toda vez que Podemos parece tener claro que va a estar en este Ejecutivo. Y esta fórmula, la del gobierno de coalición, es preferible porque visualiza mejor esta diversidad política en la acción de gobierno. Lo dice el director del Observatorio de los Gobiernos de Coalición de la Universidad de Barcelona, Josep Maria Reniu.

Reniu sostiene que es "peligroso" empezar una negociación de este tipo hablando de reparto de cargos.

Subraya también que lo que sucede en la negociación de pactos en cualquiera de los niveles -local, autonómico o estatal- afecta a los otros dos, por lo que añade complejidad al proceso

Esto por una parte. Por la otra, el de Balears es el único Parlamento sin fecha todavía de constitución. El calendario arranca el 11 de junio y antes del 25 de este mes tiene que quedar constituida la Cámara autonómica, según marca la ley electoral.