Diez ayuntamientos, pendientes de PNV y PSE

PNV y PSE se reúnen hoy para negociar pactos de gobierno locales y forales, una vez salvado el principal obstáculo, Irun, y sin tiempo que perder. El jueves, como tarde, tienen que poner las urnas los socialistas para votar el acuerdo al que lleguen, porque la primera institución, las Juntas de Álava, se constituye el viernes.

Para entonces, sólo habrá un acuerdo marco, no habrán bajado al detalle de reparto de áreas. Eso se hará con los ayuntamientos formados. No da tiempo antes, salvo excepciones.

¿Qué tienen que acordar en estos tres días, entonces?

Los términos globales, el primero y obvio: apoyarse mutuamente dónde uno de los dos haya ganado. Y un par de detalles que no están tan claros: si dar o no la batalla en la decena de municipios en los que no han ganado, pero juntos suman mayoría absoluta (dos del PP: Labastida y Laguardia; y ocho de EH Bildu: Lezo, Mendaro, Soraluce, Andoain, Pasaia, Alonsotegi, Zaldibar y Zigoitia). Deben decidir si presentan candidato ahí. El segundo detalle es si impondrán o no gobiernos de coalición: ¿Lo harán, por lo menos en las Diputaciones, como hace cuatro años? ¿Volverán a dar libertad a los ayuntamientos?

Las respuestas, en tres días.