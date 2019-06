Se acabó la temporada para el Cádiz. Los amarillos han firmado un mal final de campaña y con un ambiente extraño en la última semana con el futuro del entrenador en el aire. Aunque Álvaro Cervera quiso ser tajante en la previa del partido frente al Sporting su continuidad sigue sin estar clara, y el tiempo apremia para planificar la próxima temporada.

El capitán del Cädiz, Alberto Cifuentes, hablaba tras el último partido liguero y al ser preguntado por Radio Cädiz por el futuro del entrenador era claro en su defensa: "El mister ha demostrado aquí toda la capacidad que tiene y demuestra cada dia que intenta sacar lo máximo de nosotoros. Tiene un año de contrato, no se por qué no deberia seguir. Ha conseguido una cosa muy dificil, que es estabilizar al club en Segunda División, a pesar de estos sinsabores que nos llevamos a final de temporada y creo que es un hombre omportante en el club. No veo otra situación que no sea estar con el mister el año que viene"

Se espera que muy pronto se conozca algo más sobre la próxima temporada para poder planificar el futuro. A nadie se le escapa que si Cervera sigue habrá bastantes cambios de jugadores, en una plantilla que será reforzada, máxima tras la pérdida de jugadores como Jairo, Vallejo y Machis.