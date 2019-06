Ni gentrificación en Lavapiés, ni tópicos en San Cristóbal

Paola Rey vivía en Lavapiés pero tuvo que irse del barrio. "el detonante fue que recibí una llamada de mi casera y me duplicaba el alquiler. Así que tenía que dejar mi casa". Habló con amigos, con vecinas.. "lo que me pasaba a mí no era solamente un caso aislado sino que le estaba pasando a mucha gente". Y llegaron a una conclusión: "Es el dinero. El dinero encuentra oportunidades y ahora Lavapiés está de moda. Pues a invertir en Lavapiés. De ahí vino la gran pregunta de mi productor ¿resistirá Lavapiés?".

Todo esto forma parte de su reflexión en forma de documental, "Compramos tu barrio", para el que busca apoyo a través de una campaña de micromecenazgo. Mientras, Paola Rey, reclama a los ciudadanos que pensemos en que no podemos consumir todo low cost y a las instituciones que controlen los precios del alquiler.

En el barrio de San Cristóbal de los Ángeles pelean contra los tópicos. Lo hacen con un cortometraje que se llama "En San Cris no nos comemos a nadie" en el que cuentan de manera ficcionada lo que dicen que les pasa en la realidad que hay empresas de mensajería que no quieren entrar al barrio por la mala imagen distorsionada que se tiene.

"Es que las mensajerías que ahora mismo no están entrando al barrio, entren. Para que vean que esos tópicos de que San Cristóbal es un barrio conflictivo o peligroso. Darle la vuelta y conseguir que esas empresas entren al barrio", explica Antonio Bachiller director del cortometraje.

En las historia de ficción un mensajero se queda atrapado con el coche en el barrio hasta que se le acercan unos zombies. Pero los zombies no se comen a nadie sino que son vecinos que van a un baile.