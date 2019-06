PSIB, Podemos y MÉS se vuelven a reunir este lunes para formar un Pacte

PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca retoman las negociaciones este lunes partir de las tres de la tarde, según fuentes consultadas por esta emisora, para tratar de alcanzar un acuerdo. Las tres formaciones han estado durante este fin de semana estudiando el documento programático para formar un nuevo pacto de gobierno. El objetivo es que el texto cuente con el visto bueno de los tres partidos y poder comenzar a hablar de organigrama.

El pasado viernes los representantes políticos se reunieron para poner en común los programas electorales y poder estudiar durante el sábado y domingo el documento que se entregaron. Un encuentro, con la SER como testigo, que duró algo menos de una hora.

El documento incluye medidas planteadas por los distintos partidos, con políticas en materia de educación, vivienda, salud y otros ámbitos, como mejoras para la etapa educativa 0-3, la creación de un observatorio para controlar los precios de la vivienda e impulso a la promoción de viviendas de protección oficial.

Si el texto no consiguiera el visto bueno se seguirá negociando para modificarlo, pero si obtiene luz verde por parte de todos los partidos, se pasará a hablar del organigrama del Govern. Según fuentes socialistas el texto está más avanzado con Unidas Podemos que con MÉS per Mallorca quienes no son tan optimistas con las negociaciones.

Hay que recordar que los ecosoberanistas piden una mayor reivindicación ante el Estado para defender los intereses de Balears, una política territorial y de carreteras más proteccionista, y representatividad en las instituciones. Si no se aceptan estos puntos, el partido insiste en que se plantea no entrar a formar parte del Govern sino solo dando apoyo externo.

Una postura que fue criticada públicamente por la formación morada porque dicen que MÉS está pensando más en cargos o sillones.