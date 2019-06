De Nadal a Nadal

Rafa Nadal ha vuelto a hacer historia con la victoria de ayer en Roland Garros. Ningún otro tenista ha conseguido doce torneos parisinos. Un hito difícil que se vuelva a repetir. Y es que, Nadal está vinculado con París. Se siente cómodo, como en casa y da igual cómo llega al gran slam que todo cambia cuando llega a Francia.

No nos podemos acostumbrar a las victorias del jugador de Manacor, porque cuando no esté notaremos su ausencia. Es el modelo a seguir de muchos jóvenes, ha puesto el nombre de Mallorca en lo más alto del mundo por los valores que representa.

Y no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de otro Nadal, también de Manacor y que será rival de los mallorquines en el playoff de liga contra el Albacete. No necesita que nadie salga a defenderle porque debería, a estas alturas, estar más que clara su vinculación con la isla, con lo que sucedió en Sant Llorenç, su cariño por el club que le vio crecer, que es el Mallorca y por ello, a mí me llama tanto la respuesta de algunos aficionados a sus declaraciones, sabiendo que el Albacete ha ganado los dos partidos y que tiene amigos en el equipo, no querían verle hasta la última eliminatoria. Me parece obvio, por eso no entiendo los palos... Él defenderá sus intereses deportivos y el Mallorca los suyos, esto es deporte y actuemos con deportividad. Que gane el mejor.