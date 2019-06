El presidente de los Veterinarios analiza en Cuenca la situación de la profesión

Juan José Badiola, el actual presidente del Consejo General de colegios de Veterinaria de España, ha presidido en Cuenca el acto de juramento de los nuevos miembros del Consejo del Colegio de Veterinarios de Castilla-La Mancha que se celebraba el viernes 7 de junio en la biblioteca del Seminario de Cuenca, en la antigua iglesia de la Merced, y que proclamaba a Luis Alberto García Alía como presidente regional. Aprovechando su visita a la ciudad hemos conversado con Badiola sobre la actualidad de la profesión veterinaria y sobre los retos que tienen por delante. En Hoy por Hoy Cuenca hemos emitido un extracto de esa conversación.

Destacar, en primer lugar, el arraigo que Juan José Badiola tiene con la provincia de Cuenca donde su padre trabajó de veterinario durante 18 años, en las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado “en pueblos como Villar del Humo, donde llegó en 1949, para pasar después por Villalba de la Sierra, La Alberca de Záncara y Casas de Fernando Alonso”.

Badiola es hijo de veterinario, una circunstancia, como la de ser hijo de ganadero, que en el pasado llenó las facultades de Veterinaria de nuevos estudiantes. Algo que en la actualidad ha cambiado. “Hoy vienen a estudiar esta profesión jóvenes que no tienen nada que ver con el campo ni con la Veterinaria, lo contrario de lo que pasaba en mi época. También hay que entender que la población, en estas décadas, se ha desplazado a las ciudades y en el campo vive muy poca gente. Ahora está muy de moda la España Vacía que acaban de descubrir y poner en evidencia nuestros políticos, y que me gustaría que fueran conscientes y que trataran de poner algún remedio, algo que no es fácil”, apunta.

Foto de familia de la nueva ejecutiva del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla-La Mancha. / Consejo General de Colegios Veterinarios de España

La profesión de los veterinarios es muy variada. La población en general desconoce muchas de las funciones que realizan sobre todo en el ámbito de la seguridad alimentaria. “Puede incluso haber veterinarios que apenas tengan contacto con los animales, aunque parezca paradójico. El que hace raciones para los animales, ese está delante de un ordenador. Al otro lado están los que están muy implicados en el día a día con un animal, como el que hace clínicas de campo de vacas, de perros, de cerdos, de ovejas. Es una profesión muy plural. Otros trabajan en seguridad alimentaria, otros hacen producción, otros están en tareas medioambientales”.

Y aquí es donde hay que destacar una de las grandes labores de los veterinarios como es el mantenimiento de la biodiversidad o el control de las enfermedades en la fauna silvestre para evitar que lleguen a animales domésticos o a los seres humanos. “Ahora mismo la gran amenaza que tenemos en este momento como enfermedad destructora, si llegara a España, es la peste porcina africana que se está trasmitiendo a través de los jabalís. Eso es una novedad. Otro ejemplo: hemos trabajado tratando de erradicar la tuberculosis desde hace muchos años, hemos sacrificado muchas vacas y tomado medidas para evitar que la gente se contaminara y, de repente, ya pesar de esos programas tan éxitos que han llevado casi a la erradicación de la enfermedad, la tuberculosis vuelve a la mitad sur de España porque la fauna, los jabalíes, se ha contaminado de la tuberculosis, y pueden volver a trasmitirla a los domésticos”.

Los veterinarios son los encargados también de controlar la mayor parte de los alimentos que consumimos, algo que vienen haciendo desde el siglo XIX. “Vivimos en un mundo global. Estamos recibiendo alimentos de todo el mundo y tenemos una responsabilidad en garantizar que los españoles consuman alimentos inocuos. Hay fronteras para eso, dirán algunos, pero a veces las fronteras no pueden garantizar todo. Y nosotros también estamos exportando carne a otros países. Por ejemplo, uno de los desastres que produciría la aparición de la peste porcina es que se nos prohibiría exportar productos de cerdo, algo que ahora mismo exportamos por miles de toneladas cada año, sobre todo a países asiáticos como China, Japón o Corea. Todo eso requiere de un control veterinario”.

Juan José Badiola apunta también que la Veterinaria es una profesión muy vocacional y que son muy flexibles: “Nos adaptamos a los cambios con facilidad. Soy profesor de Universidad y creo que es algo que viene en la propia identidad del que quiere estudiar esta profesión”.