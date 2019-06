Cierre utópico de Sonidos Líquidos, con SER Lanzarote como emisora oficial

La novena edición de Sonidos Líquidos tuvo el final deseado el pasado sábado, 8 de junio, en La Geria. El festival referente en la unión entre música independiente, vinos de Lanzarote y paisaje de la Isla, celebró el Malvasía Volcánica Weekend con éxito de participación, con SER Lanzarote como emisora oficial. Los conciertos se desarrollaron entre el viernes y el sábado, en dos escenarios diferentes, y sumando en total más de 14 horas de música en directo. El viernes comenzaba el espectáculo en la Plaza de El Almacén, con las actuaciones de Lajalada y de Second, superando con creces la asistencia del público con respecto al año pasado, cuando se estrenó este formato.

Al día siguiente, el ‘escenario utópico’ de Bodega La Geria, reunió alrededor de 3.000 personas que no quisieron faltar a esta gran cita con la música en uno de los paisajes más representativos de Lanzarote. El rock de los conejeros Zombie Love dio el pistoletazo de salida a una jornada vibrante de conciertos y diversión en la que siguió Sara Bang Bang, la dj encargada de animar en los cambios de bandas. A continuación, Colectivo Panamera añadió sus ritmos del otro lado del Atlántico con canciones alegres y frescas que fueron muy bien recibidas. El ambiente festivo se multiplicó en el momento que King Salami and the Cumberland 3 saltaron al escenario y desplegaron un show de rock and roll con el cual nadie pudo parar de bailar. Con los ánimos muy arriba, llegó el turno de los murcianos Viva Suecia, una banda que demostró en directo por qué son unos de los grupos de moda en la escena del rock independiente de España. Un directo potente con canciones como ‘A dónde ir’ , ‘Bien por ti’ o ‘El nudo y la esperanza’ que fueron las más coreadas por el público.

Después de la gran actuación de los liderados por Rafa Val, La Geria vivió una auténtica revolución. Culpables de ello fueron !!! (ChkChkChk) con un alocado show en el cual contagiaron a todos con su incombustible energía. Los estadounidenses montaron una fiesta estelar sin guardarse nada y poniendo de manifiesto por qué llevan más de 20 años de carrera. De unos experimentados en la escena del pop electrónico a otros que están en plena etapa ascendente. Delaporte dejó que no decayera el ánimo con sus divertidas canciones. Sandra Delaporte, vocalista de este dúo que forma con Sergio Salvi, es una auténtica máquina y conquistó al público desde el primer minuto. El relevo lo tomó Serial Killerz, tándem que debutó en la Isla, precisamente en Sonidos Líquidos, sorprendiendo con una actuación impecable. Y esta vez, tampoco defraudaron. No hubo quien se quedara quieto mientras el Dj Joe Cabana y el batería Jonathan Arriola lo daban todo.

Además, la jornada estuvo acompañada por los originales platos de la Taberna de Nino, con el producto local como protagonista y pensados también para veganos y celíacos, junto a los vinos con Denominación de Origen Lanzarote, de las bodegas La Geria, Guiguan, El Grifo y Los Bermejos. La sostenibilidad y el cuidado del entorno fueron, un año más, puntos clave en el Malvasía Volcánica Weekend. Para esta edición, el festival puso en marcha más de 72 medidas de sostenibilidad, para lo que ha contado con el asesoramiento de MJC Ambiental. Así, a los vasos de plástico duro reutilizables y los envases biodegradables para las propuestas gastronómicas, se unieron por primera vez el uso de pajitas reutilizables de bambú, y la sustitución de los tickets para las consumiciones por “coins” de plástico, que se reutilizarán en otras ediciones y se eliminaron los de papel.

En cuestiones de movilidad, el uso por parte de los asistentes del servicio de guaguas exclusivo para llegar al festival desde distintos puntos de la Isla, fue todo un éxito, y nuevamente se usaron vehículos híbridos y eléctricos para el traslado de artistas al recinto. Como novedad para la III Edición de la campaña ‘Ponle alas a tus colillas’ se contó con la presencia del “Sr. Ciguarro”, que ayudó a concienciar sobre el uso de ceniceros, que repartía de forma gratuita. Las colillas que se recolectaron van en forma de donativo para la Asociación “Viento del Noroeste”.

Sonamos contigo fue otra de las acciones llevadas a cabo, en esta ocasión, para ayudar a las asociaciones que quieren hacer de Lanzarote una sociedad más igualitaria, integradora, justa y solidaria. Sonidos Líquidos contó con varias acciones junto a PROARTs, Proyecto de Arte Sano de la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (ADISLAN), y la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico de Lanzarote “EL CRIBO”, en lo relativo a los productos de merchandising. Cabe destacar que más del 50% de los asistentes vinieron desde otros puntos de la geografía, especialmente de otras Islas, pero también de la Península y diversos países como Reino Unido, Francia o Italia, consolidando la apuesta como atractivo turístico y cultural en Lanzarote.

Sonidos Líquidos, coorganizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote y Arenao C&M, cuenta con el patrocinio de Promotur Turismo de Canarias, Turismo Lanzarote y el Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Cultura, y Fred. Olsen Express. Además de las colaboraciones de Saborea Lanzarote, SER Lanzarote, Relaxia, Oficina de La Reserva de la Biosfera y Geoparque Lanzarote.