El PP busca cerrar un acuerdo con Ciudadanos en Sant Antoni

El Partido Popular intensifica las negociaciones para cerrar un pacto que le permita volver a gobernar en el Ayuntamiento de Sant Antoni. Ayer los negociadores del PP, entre los que se encontraba, Vicent Mari, candidato a la presidencia del Consell volvieron a reunirse con el concejal electo de Proposta per Eivissa, pero Joan Torres sigue tirando balones fuera. Es más, dice que hoy por hoy la balanza no se decanta por ninguna de las dos formaciones con las que se ha reunido “hay tantas posibilidades de pactar con el PP como con el PSOE. Pero tampoco descarta la tercera opción que es "la de quedarnos en la oposición y que salga elegida el sábado la lista más votada, siempre que no se haya cerrado antes una posible alianza entre otras formaciones".

Eso si, reitera que cualquier acuerdo con los socialistas pasa por la renuncia del acta de concejal de Cristina Ribas.

Torres también ha señalado que la decisión final la adoptarán los militantes en una asamblea, que todavía no tiene fecha, pero que previsiblemente se celebrará a finales de esta semana. Dice que "haremos lo mismo que en las negociaciones para formar gobierno en el año 2015".

Ciudadanos por su parte se reúne este martes con el Partido Popular y según ha avanzado el concejal electo de la formación, José Ramón Martín, se abordará el organigrama de un posible gobierno, lo que indica que podría estar cerca un acuerdo con los ‘populares’, porque ya se ha escenificado plena sintonía sobre los principales ejes programáticos.

Pero Martín tampoco cierra del todo la puerta al Partido Socialista con el que se sentó ayer. Asegura que "hemos constatado muchas similitudes en el programa". Lo que tienen claro desde la formación naranja es que si hay pacto, formarán parte del gobierno, "queremos estar porque es la única forma de cambiar las cosas". Asimismo, recalca que "las negociaciones para formar gobierno en el Consell de Ibiza no condicionarán nuestra estrategia en Sant Antoni".

Por esto sigue sin descartar otra reunión con el PSOE para poner encima de la mesa lo que sería el futuro organigrama. Lo que deja claro es que que de una u otra forma, "todo debería estar resuelto antes del próximo jueves".

Una posible alianza entre los socialistas y Ciudadanos requeriría el apoyo externo de los dos concejales de Unidas Podemos.