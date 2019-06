Encuentran a una mujer degollada en su domicilio de Xàtiva

La Policía investiga la muerte de una mujer de 36 años que ha aparecido esta tarde degollada en su casa de Xàtiva. Según ha podido saber la Cadena SER, la mujer estaba embarazada de seis meses y la Policía la ha encontrado desnuda en su cama, en un domicilio de Xàtiva.

Su marido es quien ha alertado a la Policía Local del municipio asegurando que al llegar a casa se la ha encontrado degollada. La policía ha confirmado a la SER que, por el momento, no hay nadie detenido. Todas las hipótesis se mantienen abiertas, por tanto. No se puede hablar aún de violencia de género, pero sí que se sabe que no había denuncias interpuestas por la mujer.