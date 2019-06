Concejales del PSOE piden votar a sus diputados

Los concejales del PSOE en las zonas electorales de Toro y Benavente designaron en votación interna a sus diputados provinciales. Pero esa elección por parte de los concejales, es excepción: en Sanabria sólo hay un candidato (el actual diputado Manuel Santiago), y en la zona electoral de Zamora, no se da opción a los concejales, sino que, en principio, será la ejecutiva provincial quien propondrá directamente a sus 4 diputados.

Es cierto que el Comité Federal de noviembre del pasado año estableció el procedimiento interno de elaboración de candidaturas, y en las Diputación deja claro que las listas de diputados serán remitidas a título indicativo desde las Comisiones Ejecutivas Provinciales y en última instancia decide la Comisión Federal de Listas. Y eso se pretende hacer con la lista de candidatos por la zona electoral de Zamora, en la que corresponden 4 diputados al PSOE.

Pero no todos están de acuerdo con una decisión en la que los concejales se ven privados del derecho que les atribuye, expresamente, la Ley Orgánica de Régimen Electoral: la elección de los diputados provinciales. Por eso en el PSOE se ha recibido, al menos, una petición expresa para que la designación de esos 4 diputados se realice mediante la votación de los concejales, tal como se ha hecho en Toro y Benavente.

Una contestación interna que, llegado el caso, podría provocar la presentación de una lista alternativa ante la Junta Electoral de Zona, siempre que logre recoger los avales mínimos para forzar una votación en sede judicial.

Pero la contestación interna por estas circunstancias en el PSOE, si se produjera, podría tener consecuencias disciplinarias inmediatas, incluida la propuesta de expulsión del partido. Algo por lo que los promotores de esa iniciativa ya admiten que han sido amenazados.

El caso es que los concejales, o al menos parte de ellos, sienten que la norma interna del partido contraviene la más elemental norma democrática. Contestación que extienden a la lista que aseguran que va a presentar la Ejecutiva y que sería la formada por Antidio Fagúndez, Eduardo Folgado, Nieves García y Ángel Calleja. En la dirección del PSOE no han confirmado esa hipotética lista de diputados.

En todo caso, no es la única contestación interna en el PSOE tras los resultados del 26 de mayo: esta semana y en su muro de Facebook, el ex secretario de organización socialista, Ismael Aguado, hablaba del desastre del PSOE de Antidio Fagúndez en Zamora, y criticaba la falta de autocrítica y de responsabilidades. Y criticaba lo que calificaba de “ansiedad sólo por buscar un sillón en la Diputación”. Incluso hacía alusión a la situación de Fermoselle, donde no lograron ningún concejal. Y concluía: “No aprendemos nada”.