Pedro Acedo: "No repetiría cargos en Madrid y en Mérida"

Pedro Acedo se ha despedido hoy con agradecimiento del Ayuntamiento de Mérida tras 28 años de trabajo, de los cuales 16 años fueron como alcalde por el PP y 12 como edil. Aunque abandona la política municipal, continuará como presidente del PP de Mérida hasta las próximas elecciones y trabajando como senador en Madrid.

En su balance como exregidor, ha admitido que fue un “error” compatibilizar el cargo en la Alcaldía durante su último mandato (2011-2015) con el de senador: “ Yo no hubiera compatibilizado otra vez los cargos”, ha dicho. Asegura que se lo manifestó al presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, para buscar otro candidato ya que “en ningún caso”, por su experiencia, “repetiría cargos en Madrid y en Mérida”. “Con la crítica que ha tenido en la ciudad, he entendido que los emeritenses no querían eso. Y yo no hubiera repetido dobles cargos. Es una error, nuestro, autocrítica o como queramos decirlo”.

El dirigente popular se ha manifestado que supone “un gran orgullo” el afecto que le transmiten gran parte de los vecinos de Mérida, por lo que considera que su labor ha sido “apreciada” en una ciudad marcada por un antes y un después: su nombramiento como capital autonómica.

Asimismo, ha dado las gracias y destacado la labor de todas las corporaciones municipales, diez hasta el momento, ya que todos han puesto “su granito de arena para una Mérida mejor”. Ello en referencia a los equipos liderados por Martín López Heras, Antonio Vélez Sánchez, Ángel Calle Gragera y Antonio Rodríguez Osuna además del suyo propio.

De sus años como alcalde de Mérida, ha destacado lo que ha calificado de la "transformación más fuerte" de la ciudad, desde 1995, en su primer mandato. Ha resaltado de su gestión municipal la "peatonalización" de las calles del centro hasta el Teatro Romano y las "grandes obras del Guadiana" a su paso por la ciudad, las obras del río Albarregas y el río Guadiana.

Trayectoria política

Pedro Acedo inició su trayectoria política en 1987 como concejal del Ayuntamiento de Mérida. De 1991 a 1999 fue diputado en la Asamblea y desde este último año hasta 2003 vicepresidente primero de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX).

En 1995 ganó las elecciones y gobernó 12 años seguidos al ser reelegido en dos ocasiones más, en 1999 y 2003. Tras un paréntesis volvió a ganar las elecciones en 2011. En la última legislatura ha permanecido en la oposición como portavoz del Grupo Popular.

Desde 2011 hasta 2016 ha sido senador y desde 2016 a 2019 diputado en el Congreso. En estas últimas elecciones ha sido elegido de nuevo senador.