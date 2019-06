Les Corts contra la violencia masclista. Es la pancarta tras la que no se quisieron situar las diputados autonomicos de Vox tras la muerte de Beatriz, una joven de 29 años asesinada por su pareja en Alboraya. La víctima mil desde que hay estadisticas.

Los de Abascal rechazan el término violencia machista, dicen que prefieren hablar de violencia intrafamiliar. Cuando hablan de este tipo de hechos violentos, dentro de ese paraguas pretenden mezclar desde la violencia contra las mujeres hasta la que sufren los niños, los ancianos o el incesto.

Y si seguimos con su terminología, si una mujer es agredida por un hombre y entre ambos no hay convivencia, su caso ya no se contabilizaría. Y si los problemas no se miden, si no se contabilizan, ya no existen. Ya no hay problema.

Expertos como Miguel Lorente aseguran que mezclar todas estas violencias sirve para ocultar la que sufren las mujeres, para que no se conozca bien su dimensión y para perpetuar el machismo imperante en nuestra sociedad.

Es cierto que a los políticos les gustan los eufemismos, pero en este caso, el consenso para llamar a las cosas por su nombre no tiene vuelta de hoja. En todo caso, se puede ampliar.