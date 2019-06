El bueno de Balibrea no se equivocaba cuando publicó en el diario Información que los dos grandes bloques políticos -derecha/izquierda- se repartirían los 29 escaños del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alicante en una proporción de 16/13: "Lo único que hice fue utilizar los datos de la ciudad en las generales del 26M y proyectarlos. En un mes la campaña influyó poco o nada".

De acuerdo. Y ahora, ¿qué? Pues ahora llegan los pactos... o no. Ya saben, el PP no necesitaría ningún apoyo para hacerse con el gobierno de la ciudad en segunda vuelta a menos que antes del sábado se fragüen una de esas extrañas parejas de viaje -llámese Ciudadanos/PSOE- y con el empujoncito de Compromís y/o Unides Podem-EU dinamiten las posibilidades de Barcala de hacerse con la Alcaldía de Alicante. No parece que vaya a ser así, pero, oigan, hasta el último minuto no todo el monte es orégano.

Antonio Balibrea; una concejala saliente, Shaila Villar (enhorabuena por tu trabajo); y una concejala entrante, Vanessa Romero (bienvenida a la jungla) han barajado todas las posibilidades con Carlos Arcaya en El Abierto de Hoy por Hoy Alicante.