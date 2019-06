Los médicos y las enfermeras alertan de que no hay profesionales suficientes para las vacaciones de verano

"No hay médicos suficientes para cubrir las necesidades asistenciales en Asturias". Lo dicen ellos, lo médicos, o lo repiten más bien porque la escasez de facultativos es un problema desde hace años, en toda España pero en el Principado con el añadido de que los que hay, los que se forman aquí en demasiadas ocasiones eligen otra comunidad autónoma para desarrollar su profesión. Lo han reconocido desde la propia consejería de Sanidad con la promesa de realizar un esfuerzo para hacer más atractivas las condiciones laborales de los médicos y conseguir así que se queden, peroparece que con la intención no basta y seguimos igual o peor.

Desde el Sindicato Médico Profesional (SIMPA), su presidente, Javier Alberdi, lo dice así de claro: "La realidad es que no hay médicos sificientes y eso es algo que se hará evidente con especial intensidad en cuestión de semanas porque llega el verano y la época de vacaciones".

La situación es peor en las alas de la región, algo sabido, y desde el SIMPA piden un plan para cubrir esas plazas de difícil cobertura ofreciendo incentivos a los facultativos.

En general, son varias las soluciones que podrían mejorar la situación, y desde el SIMPA insisten en que la unificación de los puntos de atención continuada en zonas urbanas es básica para superar esta situación, ya se intentó pero la presión vecinal y de distintos colectivos echó atrás la iniciativa. "Este verano hay que hacerlo sí o sí" - dicen desde el sindicato médico.

En Asturias harían falta al menos 100 médicos más para dar cobertura a la Atención Primaria. Formar un médico supone unos 12 años, "no llegamos a tiempo para resolver el grave problema de escasez de facultativos que ya es una realidad", así que el presidenta del SIMPA augura "una guerra fraticida entre comunidades autónomas en la que el Principado tendrá que mejorar mucho su oferta a los médicos".

Y no solo hacen falta más médicos, hablando de la sanidad asturiana. También empieza a haber escasez de enfermeras. Que ya no se van a Inglaterra, no, según la secretaria autonómica del Sindicato de Enfermería en Asturias, Belén García, las condiciones que les ofrece el Principado a las trabajadoras de este colectivo sanitario ya son mejores en casi cualquier otra comunidad, incluso en las limítrofes como Cantabria.

Ademas el Sindicato de Enfermería SATSE Asturias denuncia el cierre de más de 300 camas, unas 360, este verano en los hospitales asturianos. Son cifras similares a las de veranos anteriores, y suponen unidades completas cerradas en los centros hospitalarios y un menor número de profesionales para atender a los pacientes. Las enfermeras y los enfermeros lamentan que para los gestores sanitarios, el SESPA, en este caso, y la consejería de Sanidad, primen los criterios economicistas por encima de la calidad asintencial y alertan de que "estos cierres pueden contribuir al aumento de las listas de espera quirúrgicas, saturaciones en urgencias y la atención a pacientes en unidades que no corresponden con su patología".