Vizcaíno: "Hablaremos con Cervera sobre la próxima temporada y su renovación"

Había ganas de escuchar al presidente del Cádiz. Después de que el equipo perdiera ante el Extremadura y en Gijón, la afición cadista tenía ganas de escuchar las explicaciones y las sensaciones del máximo mandatario del club amarillo. Manuel Vizcaíno habló para los micrófonos de Radio Cádiz y valoró la temporada que acaba de concluir. El sevillano fue rotundo y, como casi siempre, no esquivó ningún asunto.

"Ya se me pasó la decepción", reconocía al principio de la entrevista. La primera pregunta era obligada y era sobre el futuro del entrenador del club, Álvaro Cervera. "El club no habla de nada y Álvaro tampoco. Lo que dijo lo dejó claro. Hablamos que cuando termináramos la temporada hablaríamos para la próxima campaña y ahí también hablaríamos del nuevo proyecto, de su renovación y de un nuevo contrato", dijo el sevillano mientras reconocía que desde la entidad buscan "darle continuidad y estabilidad al proyecto y al club".

Sobre el futuro del club dijo que estaba "Ilusionado y contento. Con ganas de crecer". Se atrevió a darle un consejo al resto de presidentes de la categoría. "A cualquier presidente le diría que no hay que hablar de ascenso, eso es un barbaridad".

Dijo que el objetivo del club será "estar a la altura del presupuesto y hablar de dar pasos hacia adelante". Entiende el presidente que "la afición siempre pide un pasito más. Cada año hemos intentado hacer una plantilla más competitiva. Intentaremos hacer una plantilla competitiva y que mejore lo que actualmente tenemos. Y luego intentar satisfacer lo que la dirección deportiva y cuerpo técnico nos pidan".

El presidente cadista reconoció que ese había reunido con Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, para hablar sobre el calendario y sobre las ausencias de jugadores importantes en las fechas en las que los equipos más se juegan. "Que una liga de fútbol se juegue con equipos sin todo su potencial indica que algo está mál hecho y que hay que cambiarlo".

Valoró la actual plantilla del Cádiz y se centró en algunos nombres. Uno de los jugadores por los que podrían llegar ofertas es por Álex Fernández. Sobre el madrileño reconocía que "al Cádiz no llegó nunca ninguna oferta. Alex Fernández no está en venta, el jugador no se quiere ir y nosotros no queremos venderlo", también habló del futuro de Machis, del que dijo que "el próximo año estará en Primera". Entiende Vizcaíno que será difícil que Jairo pueda continuar de amarillo "el Girona lo firmó del Extremadura por trescientos mil y nosotros tendríamos que comprarlo por tres millones", decía el presidente poniendo los pies en el suelo sobre el futbolista canario.

Sobre las salidas habló de la no renovación de Correa "él había pedido unas condiciones que no podías aceptar. Somos el Cádiz y él quería renovar, pero quedar libre si el equipo no ascendía".

También, tal y como adelantó Radio Cádiz, reconoció que "si todo va bien Fali seguirá vistiendo de amarillo".

Valoró también cómo está la institución y reconoció que el club prácticamente tiene la deuda saldada y que la que tiene "es una deuda financiera".

Entre otras cosas el presidente también quiso mandar un mensaje a los abonados a los que les dijo que "seguirán siendo privilegiados".

La entrevista completa podrás escucharla en SER Deportivos Cádiz.