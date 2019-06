Berges: "Ha sido un descenso encubierto por la Liga"

Rafael Berges se despidió de la afición a través de una rueda de prensa, en la que explicó todo lo ocurrido este año, asumió su responsabilidad y atacó a los jugadores por su actitud poco profesional. Berges, ya ex director deportivo, también dejó una frase para los grandes titulares: "Ha sido un descenso encubierto por la Liga".

El técnico cordobés, que deseó toda la suerte del mundo al club, dejó claro que "quiero pedir disculpas por la responsabilidad que he tenido en esta situación. A la gente, que es su afición. Han sido los peores diez meses de mi vida con mucha diferencia. Lo más importante es que a partir de ahora se pueda construir un futuro como se merece esta ciudad, esta afición y este club", aseguró Berges, quien incidió en esa creencia de que este año poco se podía hacer puesto que "para mí ha sido un descenso encubierto por la Liga. Todo ha sido remar a contracorriente en todas las situaciones. No sabía con pelos y señales cómo estaba la situación. Yo soñaba con un estadio volcado, un equipo competitivo, una ciudad deportiva en la que todos los niños de Córdoba estuvieran locos por jugar en el Córdoba. Hemos planteado a muchos jugadores que nos echaron para atrás. Hemos intentado traer a los jugadores que el mercado, o que la Liga, nos permitió traer. Mi sensación es que ha sido un descenso encubierto de la Liga. Culpar a Curro Torres es ilógico, no sería real. A Francisco se le plantean una serie de situaciones que después no se cumplen, él estaba muy enfadado y con toda la razón. Después viene Sandoval, con el que ha sido un lujo trabajar. Viene de una situación anterior de un desgaste con el vestuario y presidente que le pasa factura. Lo de Sandoval, con el tiempo, creo que fue un error. No me quito ninguna responsabilidad", aseguró Rafael Berges, quien dedicó un amplio capítulo de su comparecencia a atacar a la plantilla de jugadores, a los que tachó, sin decirlom de egosístas. "El futbolista no entiende de tensiones de tesorerías. La implicación o no está en la profesionalidad de la gente. Es trabajo de implicación de muchos. Me hubiera gustado caer de otra manera. Si hubiese sido entrenador me hubiese quedado con cuatro jugadores. La situación ha sido dura. Los jugadores son diferentes a nuestra época, tienen muchos entornos y muchas escapatorias. Prefiero un futbolista comprometido con limitaciones que fenómenos no comprometidos", finalizó Rafa Berges.