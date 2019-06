Riegos de Levante presenta el proyecto de la planta desalobradora a Conselleria

Riegos de Levante sigue avanzando en la construcción de una futura planta desalobradora que correrá a cargo de la Conselleria de Medio Ambiente por la indemnización de 11 millones de euros por la prohibición desde 1994 de cazar en El Hondo.

El presidente de la entidad, Javier Berenguer, ha adelantado que este mismo mes está previsto presentar el proyecto de la planta para que, posteriormente, se realice el estudio de impacto ambiental "que es el más problemático". Berenguer considera que, salvado este escollo, no habrá ningún problema para la construcción de la desalobradora.

Es más, el presidente de Riegos de Levante ha indicado que ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Crevillente por la infraestructura que hay que hacer. Javier Berenguer confía en poder empezar a trabajar en esta planta en el plazo de un año.

Las instalaciones facilitarían la desalinización del agua salobre que es la que se recoge en el embalse captada del río Segura. Esta operación supondrá contar con 15 hm3 netos que sumados a otros aportes podrían alcanzar hasta los 30 hm3 en total. De esta forma, se garantizaría, en algunos momentos de máxima necesidad, hasta el 50% de los recursos que necesita toda la Comunidad de Regantes en general.

Recta final del año hidrológico

Javier Berenguer también ha hecho balance del presente año hidrológico que concluye en septiembre. El presidente de Riegos de Levante ha indicado que "no está siendo un año malo". Recuerda que en el ejercicio anterior estuvieron once meses sin recibir nada de agua de los trasvases. En esta ocasión, Berenguer ha aclarado que tienen asegurado acabar el año "en buenas condiciones". Aun así, ha apuntado que esto no garantiza que en el próximo ejercicio no vuelvan a tener problemas.

Sobre los trasvases, en la actualidad el mínimo para autorizar el envío de agua está fijado en los 400 hm3. Javier Berenguer confía en que se mantenga esta cifra y no se aumenten los caudales como han reclamado desde otras comunidades y usuarios del Tajo. Ha asegurado que de producirse este cambio sería "acabar con el trasvase Tajo-Segura".