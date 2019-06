Partido Popular y Ciudadanos llegan a un principio de acuerdo en Sant Antoni

Partido Popular y Ciudadanos han llegado a un principio de acuerdo en Sant Antoni. En la reunión celebrada ayer por representantes de las dos formaciones se puso encima de la mesa el organigrama de lo que debe ser el futuro gobierno y según el concejal electo de la formación naranja, José Ramón Martín hay consenso en el reparto de las diferentes áreas, “faltan tan solo unos pequeños flecos, pero no habrá problema para solventarlos”. Martín no ha querido concretar las materias que gestionará Ciudadanos si consiguen finalmente formar gobierno "algunas de las cosas que pedíamos las hemos conseguido y otras no, pero esto es algo normal dentro de una negociación". Lo que si resalta es que con este escenario, aunque todavía no se haya firmado nada “aparcamos y ya no contemplamos seguir negociando como veníamos haciendo hasta ahora con el Partido Socialista”.

Martín dice que ahora todo queda a la espera de la decisión que adopte Proposta per Eivissa, que tiene la llave para conseguir la mayoría absoluta, aunque confía en que pueda sumarse a este mismo acuerdo para lograr un gobierno estable "estamos a la expectativa de lo que decidan en los próximos días", apunta el concejal de Ciudadanos.