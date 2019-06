Sa Unió se plantea votar al PSOE en el debate de investidura

Las diferencias entre Gent Per Formentera y el Partido Socialista para llegar a un pacto de gobierno pueden acabar provocando un vuelco inesperado en el Consell Insular. Gent per Formentera ofrece un año de presidencia a los socialistas, pero estos exigen dos.

Y a todo esto, Sa Unió, la coalición en la que está integrada el Partido Popular, se plantea dar sus votos en el pleno de investidura del próximo sábado a la candidata del PSOE Ana Juan, aunque no exista acuerdo previo alguno, porque entiende que "lo que quieren los ciudadanos es que no siga gobernando Gent per Formentera la institución".

Lorenzo Córdoba, conseller electo de Sa Unió, dice que esta es una de las opciones que se pondrán encima de la mesa en la reunión que mantendrán esta noche, "aunque no hay una decisión tomada". Recuerda que han hecho llegar a los socialistas la misma oferta que el PSOE reclama a Gent per Formentera, un reparto equitativo de la presidencia, de dos años para cada formación. Córdoba dice que no han recibido respuesta alguna. Reconoce que "puede haber un componente ideológico, pero por encima está el interés general y lo que quieren los ciudadanos de la Pitiusa menor es que no siga gobernando Gent per Formentera".

Reconoce que está fórmula"no es la que más nos gusta, ni sería la más justa en función de los votos obtenidos por cada partido en los pasados comicios". Pero reitera que hay que analizar todas las alternativa para evitar que se acabe materializando lo que llama "el día de la marmota, un pacto entre el PSOE y Gent per Formentera que lleva haciendo lo mismo doce años."

Por eso dice que estarían dispuestos "a hacer un sacrificio en aras en conseguir el cambio que han reclamado los electores en las urnas, aunque no sea la propuesta más correcta". Tiene claro que antes del sábado no habrá negociación alguna con los socialista en insiste en que" lo menos deseable sería un gobierno en minoría, porque no tendrían estabilidad alguna para tomar decisiones".

Mientras los socialistas insisten en que les separa "un abismo ideológico" de Sa Unió y sobre la posibilidad de que reciban votos de esta formación señalan que no se han planteado "ni sabemos lo que pueden hacer otros partidos". Aseguran que si no hay acuerdo con Gent per Formentera su puesto está en la oposición.