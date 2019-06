El club mantiene los precios para los abonados

Bajo el lema 'Un sentimiento inagotable' el presidente del Jaén FS, Germán Aguayo ha dado a conocer los detalles de la nueva campaña de abonados para la temporada 2019/2020 cuya principal novedad es el mantenimiento de los precios que han regido en la campaña recién acabada; es decir, los 1.000 abonados de la entidad que quieran renovar su carnet de abonado pagarán la misma cantidad que la temporada anterior, 100 euros. Para ellos dispondrán hasta el próximo 15 de julio para hacerlos.

Trascurrido ese plazo, la entidad entiende que aquellos que no lo hayan hecho renuncian a su renovación y sacarán a la venta el mismo número de carnets no renovados. En cualquier caso, Aguayo cree que serán muy pocos aficionados que no renovarán su carnet. A pesar de todo los que accedan al carnet de abonado por primera vez el precio será de 130 euros.

Las entradas no variarán tampoco con respecto al año pasado, es decir el precio será de 15 euros para los partidos excepto aquellos señalados como "medios días del club", concretamente serán dos, donde además los abonados deberán pasar por la taquilla y el precio de las mismas será superior.

Fichaje

Por otra parte y en el plano deportivo, el club ha anunciado hoy la contratación de Chano con 32 años, un pívot que la pasada temporada jugó en Italia, concretamente en el equipo de Napili aunque nacido en Jerez de la Frontera empezó la actual temporada en el equipo gallego de O Parrullo Ferrol donde jugó los primeros partidos de liga.