El quinto mejor Almería de la historia

El Almería acabó la temporada 2018-2019 con 60 puntos, una cifra que no se conocía por esta ciudad desde hace seis años, con el ascenso de Javi Gracia. Ha llegado el momento de balance, no solo a nivel de plantilla y rendimiento de jugadores, sino también de números. La marcha de Fran Fernández abre la puerta a otro entrenador, que tiene el reto de, al menos, igualar los datos del almeriense. Bajo la denominación UD, el club lleva diecisiete años en el balompié profesional, once de ellos en Segunda y seis en Primera. En su estreno, en la temporada 2002-2003, el equipo finalizó en el puesto 18, con 50 puntos, al límite del descenso. Se salvó empatando en el Juan Rojas fente al CD El Ejido. Repitió puntuación en la 2003-2004, quedando en decimotercera posición, con más margen sobre la cola. Además, el equipo se despidió del viejo Municipal con victoria frente al Sporting por 2-1. Ya en la 2004-2005, el Almería acabó 14º con 51 puntos, logrando por tercera campaña seguida la salvación.

Fue Paco Flores el que rompió la dinámica de sufrimiento, para hacer soñar al Almería con un ascenso que no llegó por culpa de un tramo final de competición deficiente. Hay que remontarse a la Liga 2005-2006, con los Galca, Ortiz, Soriano... para superar la barrera de los cincuenta puntos- De hecho, el Almería finalizó en sexta posición, con 67 puntos, pero en aquella campaña no había Play Off y ascendían los tres primeros.

El récord absoluto lo tiene Unai Emery con el histórico ascenso en la 2006-2007. Los rojiblancos hicieron la mejor temporada de la historia, con 80 puntos, y volviendo a la élite después de casi tres décadas, junto a Real Valladolid y Real Murcia. Cuatro años tardó el volver el club que preside Alfonso García a Segunda División.

En la 2011-2012, con Lucas Alcaraz y Esteban Vigo, el Almería se quedó a las puertas del Play Off con 70 puntos. En la 2012-2013, con Javi Gracia, logró su segunda mejor puntuación histórica (74), jugando el Play Off y subiendo tras eliminar a Las Palmas y Girona. Otros dos años en Primera y vuelta a la categoría de plata.

Y es en el último tramo en Segunda donde los números asustan. En la 2015-2016, el Almería de Sergi, Rivera, Carrillo, Gorosito y Soriano, se salvó en la última jornada sumando 48 puntos. Bajó la Ponferradina. En la 2016-2017, Luis Miguel Ramis sumó 51, también con permanencia en la jornada 42. La temporada 2017-2018 fue la más sufrida. También se lograron 48 puntos, pero el equipo no dependía de sí mismo para mantenerse.

Fran Fernández ocupa actualmente la quinta posición en el ranking de temporadas en Segunda, con 60 puntos y décimo clasificado. En esta clasificación solo le superan históricos como Paco Flores, Unai Emery, Lucas Alcaraz y Javi Gracia.