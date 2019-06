Emoción, gratitud, amistad...

Los futbolistas están de vacaciones y han aprovechado estos primeros días de la semana para despedirse de los aficionados a través de redes sociales, sobre todo Instagram. Algunos no volverán la próxima temporada, otros están pendientes de renovaciones y ofertas... En cualquier caso, la plantilla manda un fuerte abrazo a la afición.

Fran Rodríguez: Finaliza mi etapa en la UD Almería y quiero agradecer a los aficionados almerienses el cariño y el apoyo que me han mostrado en la temporada más dura y complicada de mi vida profesional. A pesar de todo, las ganas y la ilusión por volver a competir y sentirme futbolista siguen intactas, y estaré al 120% cuanto antes. También dar las gracias a mis compañeros por ayudarme a que la lesión fuese mas llevadera, ha sido un placer compartir vestuario con todos vosotros, y felicitaros por la gran temporada que habeis hecho . Os deseo lo mejor para el futuro. Por último hago mención especial a quienes de verdad han estado al pie del cañón en los buenos y sobre todo en los malos momentos, mis amigos, familia, mi repre @leaderbrocksports y mi gran @nagoyi que ha tenido que aguantarme día tras día. GRACIAS por todo, os quiero❤ Fran

Juanjo Narváez: Solo decir gracias por todo el apoyo a la afición que siempre me apoyaba tanto dentro como fuera del campo y sobre todo a mis compañeros que hicieron que este año fuera algo bonito a pesar de todo.. No fue el mejor año ni mucho menos por muchas razones pero siempre intenté dar lo mejor de mi y me voy contento por eso. Nuevamente gracias afición, gracias compañeros y mucha suerte en el futuro. Gracias Almería ❤️⚽️

Juan Carlos Real: Orgulloso de este equipazo 🔴⚪️🙌

Álvaro Giménez: Eternamente agradecido por tanto cariño, este bonito premio es parte de todos, familia, compañeros, club y afición. Sin vosotros no hubiera sido posible, GRACIAS @udalmeria 🙌🏻❤️

Nano González: Se acaba otro año más, un año especial, un año que en lo individua ,es para borrarlo, pero que siempre se sacan cosas positivas y que en lo colectivo, no puedo estar más orgulloso de un vestuario que pocos creían... pero nosotros desde dentro sabíamos que podíamos. Han sido 3 años en los que nunca podría imaginar que me llenaría tanto un club, una ciudad, unos aficionados y una gente tan cercana, que me hicieron y me hacen sentir en mi propia casa. Gracias de corazón, gracias por los muestras de cariño tan especiales sobre todo este año tan duro para mí, no fue fácil, pudo ser mejor y espero que vaya a mejor, mi familia y yo estaremos eternamente agradecidos a vosotros y desde la lejanía. Nano y su familia serán rojiblancos ♥️💭♥️un saludo a todos y que el futuro depare otros años mínimos...como el de la temporada 2018/19 G R A C I A S A L M E R I A ♥️♥️♥️

José Corpas: Temp. 18/19 🔚 Ponemos fin a esta gran temporada!!! Me gustaría dar las gracias a la AFICIÓN que siempre estuvo presente y mostró su incondicional apoyo 🔴⚪️🔴 Por otra parte a mis compañeros porque más que un equipo hemos sido una familia!! Sois grandes cabrones 🔝#Equipazo #Sinama

Chema Núñez: FIN a una temporada más y no una cualquiera. Ha sido una temporada especial para mí en la que sobre todo he aprendido, he crecido y he madurado. Ha tenido momentos buenos y otros no tantos, pero me quedo con todos, porque todos me han servido para algo. GRACIAS a la afición por todo el cariño, por hacer que todo sea un poquito más fácil y sin olvidarme de mis compañeros que han sido para mi como una familia de la cual estoy orgulloso. Ahora toca recargar un poco las pilas y volver con muchas ganas. @udalmeria 🔴⚪️8️⃣

Iván Martos: 🔚 Se acabó una temporada inolvidable para mi, gracias a todos los que habeis formado parte de esto, lo mejor está por llegar!💪🏼⚽️🔴⚪️

Andoni López: Termina una temporada llena de aprendizaje para mi. Solo puedo agradecer todo el cariño que he recibido durante todo el año por parte de la afición y más si cabe cuando las cosas no me han ido bien personalmente ya que ha sido difícil de asimilar y entender. Mención especial para mis compañeros, eskerrik asko a la que ha sido mi familia aquí, ha sido una suerte enorme para mi poder trabajar día a día con todos vosotros. Ahora toca recargar las 🔋🔋 y volver al 100%. ESKERRIK ASKO.

César de la Hoz: Fin a la temp.18/19!! Temporada para el recuerdo 🔴⚪️🔴 #graciasequipo #graciascompañeros #graciasaficion #graciasUDA #laliga123 #avanti #6

Esteban Saveljich: Gracias equipazo por este año, gracias @udalmeria hasta pronto 🔴⚪️🔴⚪️

José Romera: Se acaba una gran temporada, rodeado de un vestuario espectacular. Muchas gracias a todos por el apoyo y el cariño recibido, seguiremos luchando... #udalmeria #liga123 #endofseason #unamasalaespalda #orgullosodemiscompañeros #proudoftheteam