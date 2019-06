Último partido de una temporada histórica

El C.F. Fuenlabrada cierra este miércoles (Fernando Torres, 20:30 horas) una temporada histórica en la que ha ascendido a LaLiga 123 y lo puede hacer con la guinda del pastel proclamándose campeón de la Segunda División B ante el R. Racing C. de Santander, defendiendo el 1-2 de la ida por lo que los cántabros tienen que anotar al menos dos goles. Se espera una magnífica entrada para despedir, y agradecer, al equipo este logro.

“Lo que quiero es que el partido sirva para que afición y equipo disfruten un día más de lo que ha sido el año”, dijo el entrenador ‘Mere’ Hermoso, en rueda de prensa.

“Ahora tenemos la oportunidad de poner el broche de oro a una temporada en casa y con nuestra gente. Tenemos la posibilidad de ser campeones entre 80 equipos y tiene que ser un día de fiesta. Me consta que el campo va a estar lleno. Es una pasada. Siendo ya de segunda División me parece un día perfecto para tributar a los jugadores la recompensa que se merecen: el aplauso y el reconocimiento… pase lo que pase. Intentaremos competir lo mejor posible”, resumió el técnico andaluz, que todavía no ha renovado.

“La idea por mi parte es continuar y por parte del club también. Hay 42 entrenadores entre Primera División y Segunda y ser uno de esos entrenadores con el Fuenlabrada es la idea que yo tengo por lo que hemos disfrutado este año y lo bien que han ido las cosas. El club quiere que yo esté aquí y que mi gente esté aquí y la intención de todos es que esto siga pasando”, explicó.