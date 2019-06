Un concejal electo podría no sentarse en su escaño porque el Ayuntamiento de Parla no es accesible

Los votos de las últimas elecciones municipales se tradujeron para los socialistas en nueve concejales, fuerza más votada, por lo que previsiblemente recuperarán la alcaldía. Pero el noveno de los nombres de su lista es el de Bruno Garrido, que paradójicamente podría no tomar parte ni de la investidura ni del resto de plenos porque va en silla de ruedas y el Ayuntamiento no es accesible.

Los socialistas critican que la decisión del alcalde, Luis Martínez Hervás, del PP (que además deja la política tras no conseguir su objetivo electoral), de celebrar el pleno de investidura en el Ayuntamiento va a provocar que Garrido ni siquiera tome parte de la sesión, porque no puede llegar a su escaño. Con el agravante de que Garrido sería el concejal más joven de la nueva corporación y debería estar presente en la mesa de edad que recuenta los votos de los 27 representantes para elegir al alcalde.

Dicha situación, según el PSOE, no se daría si el alcalde hubiera seguido la tradición y hubiera convocado la sesión plenaria en el teatro Jaime Salom, con mayor aforo además que el salón de Plenos. Un salón cuya entrada está precedida de una larga escalera y cuyo acceso a los puestos de los ediles también cuenta con escalones insalvables para una persona en silla de ruedas. No obstante la responsabilidad de esa situación recae no solo en el actual gobierno saliente del PP, sino en los sucesivos gobiernos socialistas que durante toda la democracia (salvo los últimos cuatro años) han gobernado en el municipio y diseñaron la nueva sede consistorial.

Por su parte fuentes municipales han explicado que la decisión de no realizar la investidura en el teatro Jaime Salom no es arbitraria, ya que el recinto está reservado desde hace meses para uno de los proyectos infantiles más relevantes de la ciudad, Cantania, que representan en varios pases un millar de alumnos de la localidad. La representación utiliza gradas que se montan durante todo el día en el escenario y no podría utilizarse por la mañana para la investidura municipal.

Dichas fuentes del gobierno actual señalan que podrán analizar alguna solución transitoria o cambio esporádico de lugar para la sesión de investidura, pero será el próximo gobierno el que tenga que hallar una solución definitiva para hacer accesible el salón de plenos.