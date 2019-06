El Ayuntamiento borra el mural de Zurbaran pensando que era un grafiti

El Ayuntamiento de Bilbao ha borrado uno de los murales más emblemáticos de Zurbaran al pensar que era un simple grafiti. El dibujo, situado en el colego público del barrio, muestra dos focas y tenía gran carga de simbolismo, según el vecindario de la zona.

"Ha sido un error", lamenta la directora de Servicios y Calidad de Vida del Ayuntamiento de Bilbao, Marta Barco. "En nuestro afán por quitar los grafitis de la ciudad, limpiamos también este ubicado en el colegio de Zurbaran. La dirección del centro se quejó, con toda la razón del mundo, y al percatarnos le aplicamos un tratamiento para recuperarlo", explica Barco en Radio Bilbao.

Aun así, el vecindario reclama de que no queda igual. "El mural ha quedado descascarillado y las diferentes capas de pintura, levantadas", sostiene Raúl, vecino de la zona. Precisamente, esta viernes comienzan las fiestas en el barrio y la comisión de fiestas no descarta, de forma espontánea, restaurar esta particular obra de arte.

Nagore Martínez.

Este mural tiene una gran carga de simbolismo para el barrio porque, según la gente de la zona, se pintó hace unos 40 años, cuando el barrio eligió el lema 'Enfoka Zure Bizitza' para fomentar un plan contra las drogas. Por ello pintaron dos focas, haciendo un juego de palabras. A partir de este momento, ese icono se popularizó como punto de encuentro o como logo para, por ejemplo, los propios pañuelos de fiestas o de las asociaciones del barrio.

Nagore Martínez