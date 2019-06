Resulta que el concejal de Culturas en funciones, José Manuel Sande, ha sido elegido como candidato a ser senador por En Marea, por designación autonómica. Un procedimiento que, sin embargo, no ha sido aceptado por parte de Villares por ser una "imposición de Podemos".

El portavoz de la formación, Luis Villares, criticó que no se hubiese tenido en cuenta la opción "de consenso" que él mismo había puesto sobre la mesa, la de Manuel Lago, que no salió adelante porque el propio diputado se descartó de la pugna y mostró su apoyo a Sande. Así que, vamos, criticar que no se tenga en cuenta a alguien que se ha auto descartado pues suena como raro.

Pero lo llamativo del caso es que esta una votación ha sido realizada por el sistema de mensajería instantánea Telegram, que viene siendo como una especie de WhatsApp hipster. Pues la verdad es que yo nunca he votado por Telegram y es algo que me plantea algunas dudas.

Por ejemplo, ¿es una votación tipo a mano alzada? bueno, mejor dicho, a emoticono alzado; ya saben, el dibujito este de una personita levantando el brazo. Y, ¿es esto exportable a otras votaciones? juntas de vecinos o, por ejemplo, para las generales podemos utilizar el sistema de las encuestas de fruterías de Andorra en Twitter, ya saben, que una gota azul sería el PP, una rosa el PSOE, una naranja, ciudadanos; una berenjena Podemos; un pulpo, que es muy nuestro, el BNG; y si es un meme de Julio Iglesias pues voto nulo, y lo sabes.

Lo único que esto sería un poco como en las votaciones del Dépor, que quien tenga más número de acciones, o en este caso, teléfonos pues vota más.