Unas 2.000 familias extremeñas se podrían ver afectadas por los planes para Correos de la AIReF

Unas 2.000 familias extremeñas podrían verse afectadas por los planes para Correos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Un documento al que ha tenido acceso Cadena SER en el que, entre otras cuestiones, se proponen despidos, el cierre de oficinas y buzones, además de menos días de reparto, que en las zonas rurales se podría ver reducido a uno o dos días a la semana.

Desde los sindicatos regionales creen que de llevarse a cabo estas medidas podrían verse afectada entre el 60 al 70% de la plantilla, con drasticos despidos y su perjuicio para el medio rural. El responsable de Correos en CCOO, Pedro Sanchez, asegura que en Extremadura, más del 70 por ciento de la población vive en zonas rurales, por lo que los recortes que contempla el informe serían castastróficos para la región.

Asimismo, critica que "los lobbys privados como la AIReF" quieren quedarse con la partes rentables y muestra su apoyo a la "severa crítica" que el Ministerio de Fomento ha hecho llegar a la Autoridad Fiscal. Una carta de once folios, en la que dice que las recetas de la AIREF “no se corresponden exactamente con el contenido real del informe” y que lo que el organismo está haciendo realmente es “cuestionar la estrategia de Correos como empresa”.

Por su parte, desde UGT, Mercedes Ardila dice que estos planes se deben a los intereses de empresas privadas que no han entendiendo la importancia de correos al margen de los beneficios. "Hay empresas privadas interesadas en que lo que conocemos como servicio público no se preste y no se de al ciudadano", añade.

Ardila recuerda que Correos llega a todos los puntos de España, no como otras empresas que se quedan "en las grandes urbes donde hay dinero". Extremadura es una región bastante extensa con muchos pueblos y la propuesta de reparto de un día en semana en las zonas rurales obligaría a los ciudadanos a desplazarse a las grandes ciudades para hacer cualquier gestión importante.