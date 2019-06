La dirección del PSOE designa sus diputados por Zamora

Oficialmente, mutismo. Pero extraoficialmente, la Cadena Ser ha conocido quienes serán los 4 diputados provinciales del PSOE por la zona electoral de Zamora, designados de manera unilateral por la dirección provincial del PSOE, sin participación de los concejales.

Oficialmente, la dirección del PSOE, aseguraba que esos 4 nombres no se conocerían hasta el próximo lunes, día 17. Así lo confirmaba a esta emisora el secretario de organización provincial Eduardo Folgado. Sin embargo, las fuentes de la Cadena Ser filtraron antes quienes son esos 4 diputados elegidos por la dirección del PSOE.

Y según esa información, la dirección del PSOE ha elegido a dos diputados actuales, Eduardo Folgado (actual secretario de organización y concejal de Fuentesaúco) y Manuel Ramos Pascual (alcalde de Fariza), y dos caras nuevas, Antonio Juárez (próximo alcalde de Tábara) y José Luis Salgado (alcalde de Coreses).

Incluso se conocen los suplentes de esos diputados designados a dedo por la dirección socialista: Ángel Calleja (próximo alcalde de El Perdigón) y Amador Pérez (concejal de Peñausende).

Frente a la decisión unilateral de la dirección del PSOE, se confirma un movimiento de concejales descontentos con lo que consideran una falta de democracia interna, que castiga a los concejales de la zona electoral de Zamora, mientras en Toro y Benavente sí pudieron decidir quienes serán sus representantes. Una decisión adoptada, alegan, bajo unas mismas normas internas, que a unos permiten y a otros no.

Esa militancia descontenta recuerda que muchos concejales presentados bajo las siglas del PSOE no militan en el partido y, por tanto, no están sujetos a la disciplina interna. Y, sobre todo, no dudan en su disposición de intentar conseguir un movimiento suficiente que plantee una lista alternativa ante la Junta Electoral de Zona de Zamora. Al menos, forzarían una votación de los concejales en sede judicial, tal como dispone la legislación electoral vigente.

En este punto, asumen que su decisión podría acarrear la expulsión inmediata del partido. Una amenaza que no esconden en la dirección del PSOE, alegando que la dirección nacional quiere controlar el proceso y que no haya disensiones.

Algo de lo que recelan y cuestionan los descontentos, que se muestran especialmente críticos con el hecho de que se haya dado cancha al PP para presumir de democracia interna a costa del PSOE.